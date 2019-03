- Det må være mulig å utvikle snøskuterløype i Oppdal også

Meninger

I februar hadde vi den store ære av å møte ordfører, rådmann, grunneier og leder for snøskuterforeningen i Holtålen kommune. Det ble en lærerik seanse der vi fikk masse informasjon om hvilke suksessfaktorer og samtidig utfordringer man møter hvis man skal etablere en snøskuterløype.

Etter besøket på Rådhuset var det tid for å sette seg på skuteren og trekke til fjells. Vakker natur blåste inn i ansiktet fra første meter. Vi snirklet oss forbi noen hus og ble overrasket over hvor enkelt traseen er utviklet. Skilt med tydelig markering dukket opp med jevne mellomrom og vi forstod at skutertraseen er nøye planlagt sammen med grunneierne.

Plutselig var vi oppe på «vidda». Kritthvite fjell med koksgrå fjellbjørk vinket velkommen til fjells. Det føltes som et eventyr! Ikke et hus eller menneske å se, kun natur og et verktøy for å dra oss gjennom landskapet. Magisk!

Naturopplevelser er godt for sjel og sinn. Ikke alle kommer seg på ski i dag - av ulike grunner. Vi i Oppdal Senterparti respekterer at vi alle er forskjellige og har ulike behov. Det er verdifullt at mennesker kan komme seg ut og oppleve naturen, lade batteriene, føle mestring eller bare nyte dagen. Det er mye folkehelse i å oppleve natur, også fra en snøskuter. Hvis man i tillegg kan kombinere en skutertur med muligheten for å sitte i ei solhelling, prøve seg på isfiske, steke pølser over bålet eller bare delta sosialt i ei gruppe så er også det helsefremmende, vet vi.

Det som forbauset oss mest i helhetsinntrykket i Holtålen var det utgangspunktet de startet det hele med; ikke ei gjesteseng i mils omkrets, ikke et menneske å se som har noe å tilby oss underveis i opplevelsen. Ikke et fiskevann, ikke ei bålpanne. Holtålen har med andre ord satt fullt fokus på opplevelsen det er å komme seg til fjells i Guds frie natur. Alt det andre kan utvikles etterpå.

På parkeringsplassen fikk vi imidlertid et bittelite inntrykk av hva dette kan bli i framtida; der stod det nemlig en buss fra Røros hotell. De hadde tatt med seg gjester fra hotellet og kjørt til Holtålen for at gjestene skulle få med seg den fantastiske opplevelsen. Og kanskje var opplevelsen så stor at Røros utviklet enda flere gjestedøgn og Holtålen fikk flere besøk med dette vakre naturminnet.

Vi i Oppdal Senterparti ble svært inspirert og entusiastisk av besøket i Holtålen; dette må være mulig å utvikle også i Oppdal! Vi vet at grunneiere er i gang med spennende utviklingsarbeid og har tro på at de kan lykkes ved å snakke sammen og finne løsninger sammen. Vi i Senterpartiet står klar til å bidra for å realisere ei snøskuterløype i Oppdal når grunneierne sier kjør!

En slik naturopplevelse må flere få dele!