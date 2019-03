Hvorfor drar jeg til Senterpartiets landsmøte på Hamar?

Meninger

Vi har sett urovekkende trender den siste tida. Trender som går på at vi får et stadig mer sentralisert samfunn, et samfunn der avgjørelsen skal tas langt borte fra der folk bor. Der de som ikke vet hvordan utfordringen ser ut for lokalsamfunnet, lager regler og forordninger som skal tres ned over lokalsamfunnene – i bygd og by.

Nå sist ser vi det her i Oppdal gjennom forsøket på sakte men sikkert å legge ned trafikkstasjonen vår. Først kommer en analyse fra CapGemini med regjeringen som oppdragsgiver. Konklusjonen der er at vi kan klare oss med langt færre trafikkstasjoner enn det vi har i dag. Neste gang kommer beslutningen, trafikkstasjonene som er pekt på legges ned.

Spørsmålet er da: Hvem er vi som skal klare oss med færre trafikkstasjoner? Er vi oss som bor i lokalsamfunnene som rammes, eller er vi staten.

Hvis vi tar det siste først, staten; ja jeg tror de statlige organene kan klare seg uten disse tjenestene ute i lokalsamfunnene, og ja, hvis vi er statlige organer – så kan vi spare penger. Men, - hvis vi er oss som bor i lokalsamfunnene, da vil vi beholde statlige tjenester og service, og Senterpartiet tror, ærlig talt, at ved å legge ned, så spares det ikke penger, men regningen flyttes over fra staten til privathusholdningene. Statlige tjenester er del av vår viktige infrastruktur.

Senterpartiet, beskyldes for å være umoderne, vi skal ikke følge utviklingen. Innimellom står vi til og med i veien for den. Og, ja, hvis det å legge ned statlige tjenester og service ute i lokalsamfunnene er det som er moderne, da kan du gjerne kalle oss umoderne. Men vanligvis går vi lenger - vi er moderne – men vi står for en annen modernitet enn dette. Vi ser på hvordan vi kan beholde tjenestene, løse arbeidsoppgavene på en annen måte og kommer med alternative forslag til løsninger.

For det er upraktisk for oss å ta oss fri en hel arbeidsdag for å ordne affærer på trafikkstasjonen, enten det gjelder oppkjøring eller for å få skilter. Det viktige er ikke selve trafikkstasjonen, men tjenestene og servicen. Derfor ønsker Senterpartiet at en får tatt teoriprøva på videregående skole og at for oss, oppkjøring skal skje i Oppdal.

For tenk deg at trafikkstasjonen er lagt ned og 16-åringen skal kjøre opp på traktor. Da må en forelder laste traktoren opp på en bilhenger, ta seg fri og kjøre traktor og bilhenger til for eksempel Trondheim. Det virker ærlig talt ikke spesielt fornuftig. Og Trondhjemmerne vil ikke ha oss dit med traktor, bil og det hele. De har null-vekstmål i utslipp og da hjelper det ikke at vi kommer susende dit med traktor på henger.

Derfor drar jeg på landsmøtet i Senterpartiet. For å være med på en stor idedugnad og livlige diskusjoner om hvordan vi skal forhindre den gradvise sentraliseringen som skjer. Der stadig flere avgjørelser som angår oss skal fattes sentralt – ikke er det sentralt heller for så vidt (Oppdal er vel nærmere sentrum av Norge enn hovedstaden)- men i Oslo. Hvordan vi igjen skal komme i posisjon for å utnytte de store ressursene vi har på fornuftig vis og en miljømessig god måte. Og hvordan vi skal skape et samfunn der enkeltmenneskene betyr noe og har påvirkning. Og så, så er det så flott å komme på et landsmøte i et parti der vi snakker samme språk; sentralt og lokalt.

Derfor drar jeg til Senterpartiets landsmøte på Hamar.