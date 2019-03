La oss være smarte nok til å lytte til de unge

Meninger

Det sies at erfaring kommer med tid, men klokskap må ikke tape for gammel vane. I disse dager blir barn og unge latterliggjort fordi de prøver å redde sin egen framtid. Må vi skrive og lese det opp høyt for å forstå hvor ille det egentlig er?

«Dere sier dere elsker barna deres over alt annet. Likevel stjeler dere fremtiden deres foran øynene på dem.» Denne kraftsalven kom fra Greta Thunberg under klimatoppmøtet i Polen sist høst. Greta Thunberg er den svenske jenta som i fjor høst satte i gang det som har blitt en verdensomspennende bevegelse, skolestreik for klimaet.

Fred og arbeid for å stanse den farlige klimakrisa må gå sammen. Derfor har SVs stortingsrepresentanter nominert Greta Thunberg til Nobels fredspris.

Nå streiker tusenvis av norske skoleelever for et klima som ikke er ødelagt. Regjeringen svarer med at de synes det er bra ungdommen engasjerer seg, men at streik er feil virkemiddel. De vil i stedet invitere skoleelevene på møter. Men som nestleder i Natur og Ungdom Haldis Tjeldflaat Helle sier: «Vi streiker for handling, ikke ‘toppmøter’».

I stedet for støtte, blir ungdommen latterliggjort. De får fravær for å delta. De blir avspist med svar som at «da får dere gå til trening selv, eller levere tilbake iphonene deres». Som om det er ungdommen som har drevet fram forbruk og bruk- og kastkulturen.

Klimakrisen er ikke lenger et fjernt skrekkscenario. Den utspiller seg foran øynene på oss i dag. Fjorårets tørke, 2017-sommerens ekstreme nedbør, skogbranner i California, issmelting i Antarktis. Vi lever i klimakrisens tid.

Uka før den store skolestreiken kom regjeringen med sitt egentlige svar til de streikende. 90 nye oljeblokker tilbys oljeindustrien. Disse oljefeltene er regjeringens arv til skoleelevene. De vil bli stående og produsere fossil energi i mange tiår framover. År som verden desperat må bruke på å fase ut fossil energi og i stedet gå over til fornybar og utslippsfri energi.

Politikere som tar ansvar er de som kutter så mye som mulig. I SV har vi de siste årene lagt fram flere titalls forslag til hvordan Norge kan kutte utslippene, og samtidig utvikle et næringsliv med arbeidsplasser som skal ta over for oljen.

Greta Thunberg har vist oss hva et enkelt menneske kan gjøre. Verken hun, eller de andre streikende elevene, skal få et ett klapp på hode og noen rosende ord om viktigheten av engasjement. Vi skal gi de handling. I vårt kommunevalgprogram for 2019 trekker Oppdal SV fram både det kommunale miljøansvaret – vi tenker globalt og handler lokalt. Og i dette arbeidet ønsker vi ungdommen velkommen.