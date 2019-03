Rennebu - et godt sted å være!

Meninger

Nå skal folket i den sørlige kretsen svare på om de ønsker å bli en del av Oppdal, eller fortsatt være en del av Rennebu. Det er et alvorlig spørsmål som stilles, men det er det konkrete oppdraget fylkesmannen har fått av kommunaldepartementet. Børge Dahle skriver at det hviler en tung belastning på de som skal svare. Det har jeg full forståelse for. Til sammenligning ble folket også spurt i forbindelse med kommunereformen som da var med å danne grunnlaget for det vedtaket som ble fattet.

Rennebu er en liten og kompakt kommune hvor alle har tilbud om offentlige tjenester som kommunen er pålagt. Slik samfunnet utvikler seg er også Rennebu kommune nødt til å finne måter som vil gjøre oss mer effektive.

Det er et omfattende arbeid på gang i Rennebu kommune, hvor vi snur alle steiner gjennom et organisasjonsutviklingsarbeid. Ut fra det arbeidet vil vi få konkrete tilbakemeldinger om hvordan vi løser oppgavene i Rennebu. Det er å ta grep om situasjonen, etter min mening. At resultatet for 2018 ble såpass godt skyldes nok en del «engangsinntekter», og det er ikke et fullstendig reelt bilde av situasjonen. Derfor er det fortsatt meget viktig å ha fokus på å tilpasse vår organisasjon med tanke på driftsnivået vårt.

Mine framtidsvisjoner er å ha en tro på at samfunnet endrer seg til det bedre. Med bedre mobilitet og samferdselsløsninger er min påstand at vi vil få en større bo og arbeidsregion – noe som igjen vil gi økt bosetting og dermed vekst. Det vil fortsatt være meget viktig å ivareta landbruk, skogbruk, kulturlandskap og reiseliv. Jeg har stor tro på prosjektet «Grønn Fjellhageby», hvor vi ser på en bærekraftig hyttebygging. Jeg har alltid bodd utenfor sentrum i Rennebu, men føler at jeg har blitt godt ivaretatt av kommunen.

For meg består ikke Rennebu av utkanter, vi er en kommune hvor alle er like viktige. Jeg kjenner meg ikke igjen i begrep som utkantrennebu og «Buvassinger». For meg virker dette som et forsøk på splitte kommunen mer enn det å samle.

Dahle tar frem historiske hendelser som butikken på Nerskogen og diverse ansettelser som en del av den kommende valgkampen. Rennebu kommune har vært en kommune som har brukt ekstra ressurser på næringstiltak. Jeg kan også nevne at i forrige periode ble Kjerkbrua på Voll restaurert samt at Rennebu kommune var med å finansiere tråkkemaskin for å sikre løypekjøring på Nerskogen, samfunnshuset ble renovert og vi bygde boliger. Det er fantastisk at vi har brukt ressurser på slike ting for befolkningen i Rennebu. Det er nok mange kommuner som ikke har brukt ressurser på slike måter.

I denne perioden og mange perioder tidligere har vi jobbet iherdig for å få oppgradert Nerskogsveien. Nå er det bevilget 22 millioner til oppgradering av den verste strekningen på 11km. Ellers kan jeg nevne at Rennebu kommune gir årlig støtte til løypekjøring, en årlig støtte til Rennebumartnan, støtte til drift av turistkontor for kommunen, støtte til pilegrimssatsing og vi kjøper tjenester fra Nasjonalparken Næringshage årlig som skal komme næringslivet vårt til gode. Kommunen er også en bidragsyter til Frivilligsentralen, som igjen bidrar til store verdier i Rennebu.

Det er stor aktivitet i grendene i Rennebu. Vi arrangerte en konsert med Astrid S, der rennbyggen får skryt av måten vi la til rette. Og så har vi kirkejubileet! Rennebu kirke fyller 350 år i år, og feiringa er allerede godt i gang, med konserter og temakvelder. Vi ser fram til selve jubileumsvukku i juni, som kan skilte med et imponerende program og store navn på plakaten.

Dette er et godt eksempel på rennbyggen! Sammen er vi krutt, uansett om vi bor her eller der.