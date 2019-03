Opdalingen øker opplaget og overskuddet

Meninger

Torsdag morgen la Mediebedriftenes Landsforening frem opplagstall og lesertall for landets aviser. Det er hyggelig lesning for Opdalingen. Etter at bransjen i mange år har vært i en negativ spiral, så forsetter trenden med fremgang i lesing.

Opdalingen øker opplaget med fem, fra 1895 til 1900. Tallet i seg selv er ikke noe å hoppe i taket for, men signalet på at trenden har snudd er viktig. Dette viser oss at vi gjør noe riktig, og at strategien og retningen vi har staket ut er positiv. Opdalingen er fortsatt mindre enn vår lokale konkurrent, som denne gangen går tilbake med fire i opplag. Vi er størst på digitale flater, med opplag på 1816 mot konkurrentens 89.

Det er ikke mulig å sammenligne lesertall, da vi er eneste avis som er med i statistikken. Lesertallene viser at Opdalingen snart har like mange digitale abonnenter som vi har på papir. Det er ekstremt gledelig, da digitalt først er en strategi vi følger, og som er felles forståelse blant alle våre søsteraviser. Tallknuserne og ekspertene peker ut en retning for lesertrendene, og denne statistikken bekrefter det ekspertene sier; det er digital lesning som er fremtiden.

Imidlertid er det viktig for oss å sørge for at papiravisen prioriteres, det vil den gjøre i lang tid fremover. Inntektene på papiravisen går ned, og utgiftene øker. Postenombæringen kommer etter hvert til å bli et gedigent problem for lokalavisene, når Posten Norge kutter frekvens i levering. Derfor må vi sørge for å utvikle oss i takt med tiden, og hele veien må vi levere to jevngode produkt, slik at alle våre kunder får det produktet de ønsker, om det er på papir eller digitalt. Hos Opdalingen har vi ikke avis to dager i uka, vi har avis sju dager i uka, 365 dager i året, med i gjennomsnitt åtte artikler på nett hver dag, og over 40 papirsider hver uke. Lokalavisa for Oppdal og Rennebu er i praksis en dagsavis. Det er ekstremt hyggelig å se at dette er noe leserne ønsker, det gir oss motivasjon til å fortsette jobben vi har startet.

I tillegg er det ekstremt gledelig at årsregnskapet for andre år på rad kommer med svarte tall. Resultat før avskrivninger kom på 480 000 kroner, resultat før skatt endte på 249 000 kroner og driftsresultatet endte på 192 000 kroner. Dette er særdeles hyggelige tall for en bedrift som har slitt med å få lønnsomhet i en årrekke.

Det er bare å rette en takk til abonnenter, annonsører og samarbeidspartnere for den tilliten som dere viser Opdalingen.