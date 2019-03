Kultur for kultur – med klar styring

Meninger

Jeg mener det er tid for omorganisering og nye valg innenfor kultur- og friluftsliv og idrettsmiljøet i Oppdal kommune. Jeg ønsker oss tilbake til en egen enhet i «rådmannskommunen» med ansvar for kultur, idrett og fritid.

Kulturlivet og friluftslivet skaper samhold mellom innbyggerne og det styrker vår lokale identitet. Kunst, kultur, idrett og friluftsliv fremmer livskvalitet, helse, felleskap og inkludering. Kulturlivet kan fungere som en brobygger i et flerkulturelt samfunn og mellom generasjoner. Det har vi gode eksempler på i Oppdal.

Vår identitet, vår livskvalitet og historie er viktig å ivareta og må prioriteres.

Derfor ønsker jeg igjennom samhandling å løfte dette viktige området. Jeg vil lage en ny enhet, med egen enhetsleder, der ansvaret for biblioteket, kulturskolen, Oppdals museet, Vang, Kongevegen, kontakt med Kulturråd og kontakten til idretten, organiseringen av idrettshall og spillemidler bør ligge. Det er klart flere oppgaver som naturlig bør legges til denne enheten, uten at jeg ramser opp alle her.

Direkte styring

Eksempelvis er direkte pengeoverføringer fra kommunestyret til kulturskolen avgjørende, for at kommunestyret skal kunne påvirke og styre ventelistene. Kulturskolen er også en arena for integrering og inkludering, barn av lavinntektsfamilier og innvandrere bør få plasser ved kulturskolen, med frikort løsninger. Kommunestyre bør ha direkte styring av midlene – for å nå de målene vi setter oss.

Oppdal Museum

Jeg har tidligere vært klar på, og gjentar nå at Oppdal museum må tilbakeføres til Oppdal kommune. Løft og satsninger på museet må være forankret i kommunen. Det er kanskje mulig at Oppdal skal inngå i et samarbeid med andre museer, eller kanskje skal vi prioritere å løfte skifermuseet selv?

Frivilligheten må ivaretas i alle ledd og innfor alle miljø – det er frivilligheten som bygger bygda vår.

Min visjon for Oppdal kommune er at vi skal skape en kultur for kultur - hvor styringen skal skje i en fagenhet på kommunalt nivå.

Ingvill Dalseg, ordførerkandidat for Høyre