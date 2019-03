- Opdalingen forstår hverken klima eller klimastreik

Meninger

På fredag streiket over 40 000 elever for at regjeringen skal ta klimaansvar – og la olja ligge i bakken. At en betydelig prosentandel av norske elver går ut i en politisk streik for klimaet er åpenbart et historisk øyeblikk. Det er synd at Opdalingens leder forsøker å delegitimere og umyndiggjøre streiken, samtidig som deres egen tekst inneholder absurde faktafeil.

Opdalingen skriver: «Det er ikke noe problem å fylle gatene med skoleungdom i skoletiden. Tenk bare på hvor mange som ser sitt snitt i å få en fridag fra skolen,» og fortsetter med å betvile om barna egentlig forstod hva de streiker for. Det er frustrerende lesning for en som har jobbet ræven av seg for å få det til.

La meg først påpeke at streikerne fikk ført fravær, og risikerer å ikke bli vurdert i fag om fraværet overstiger 10 prosent. Streiken var ingen «fridag». Pleier forfatteren å antyde at voksne streiker for å få en «fridag»?

Videre kan jeg bare anta at redaktøren aldri har snakket med en klimastreiker, eller sett bilder fra streiken. Hadde hun tatt seg tid til det, ville hun møtt ungdommer som kan mye mer enn mange voksne. De vet at vi har lite tid, at vi må handle nå, og at det er totalt uansvarlig å fortsette oljealderen. De er ofte redde – men de er også klar til å kjempe kampen. Om Opdalingen har en annen oppfatning må dette isåfall underbygges.

Hovedkravet fra streiken er at Norge avslutter oljealderen. Utover det har vi vært forsiktige med å fremme krav, fordi barna som oftest møter opp med sine egne plakater med sine egne krav. Streiken er en desentralisert grasrotaksjon, og vi vil ikke legge for harde føringer på en bevegelse som er større enn oss selv.

Videre skrives det «avfallsproblemet i verdenshavene er en gigantisk klimatrussel». Hæ? Det er jo ikke sant. Klimaendringene skjer fordi vi bruker for mye fossilt brennstoff, ikke på grunn av plast i havet.

Denne pinligheten kunne vært unngått om Opdalingen hadde tatt seg tida til å snakke med en klimastreikende ungdom!

Antagelsen om at demonstrantene sikkert ikke forstår hva de sier ville vi aldri sett mot voksne som streiker, eller demonstrerer på andre vis. Når voksen streiker er det ingen som beskylder de ansatte for å «se sitt snitt til å få en fridag fra jobben». Særlig når avisen selv ikke viser en god forståelse av miljøproblemene, burde de la vær å kritisere kunnskapsrike og engasjert ungdommer. Vi vet godt hva vi mener.

Andreas Randøy

Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom med ansvar for klimastreiken