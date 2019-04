- Vi vil opprettholde busstilbudet

Meninger

De siste dagene har det vært debatt om kollektivtilbudet i regionene fra 2021, etter at fylkestinget før jul vedtok anbudsstrategi for regionanbud fra 2021.

Fylkestinget behandlet sak om anbudsstrategi for regionanbud fra 2021 i desember 2018. Her skisserte AtB tre alternative rammer for tilskuddsnivå. Et alternativ med høyere tilskudd, kalt «fremtid» (alternativ 1); et basert på dagens totale tilskuddsnivå på 516 millioner kroner årlig, kalt «tilpasning» (alternativ 2); og et alternativ med lavest tilskuddsnivå, kalt «minimum» (alternativ 3). «Fremtidsalternativet» forutsatte ifølge AtB 80 millioner kroner ekstra i årlige tilskudd, mens «minimum» gir en nedgang i tilskuddsnivå ifølge AtB på 50 millioner kroner sammenlignet med dagens løsning.

Høyre stemte for en videreføring av dagens tilbud, alternativ B. Flertallet med Ap i spissen gikk for en kostnadsramme for anbudet på 470 millioner kroner, noe som i praksis tilsvarer alternativ 3, som altså medfører kutt i busstilbudet i regionene. Forslaget om å redusere rammen på tilskuddet ble framsatt av Ap, Sp, Sv, KrF og MDG.

Vi ønsket å videreføre tilskuddet på dagens nivå, fordi vi vet hvor viktig et kollektivtilbud er for at også folk i distriktet skal komme seg rundt og for at vi skal kunne ha verdiskaping i hele fylket. Høyre jobber for at folk kan bo og jobbe i hele Trøndelag, da trenger vi at det eksisterer et kollektivtilbud også utenfor Trondheim. Høyre arbeider for et reelt kollektivtilbud her i Oppdal. Det er synd at flertallet i fylkestinget ikke ønsket å sikre dette.

Skal flere benytte seg av kollektivtrafikk, må vi ha et tilbud som eksistere!

Ingvill Dalseg, fylkestingsrepresentant Høyre og varaordfører i Oppdal kommune

Pål Sæter Eiden, fylkesordførerkandidat Høyre