Pelsdyrbøndene blir ranet av Høyre, Venstre, KrF og Frp

Meninger

LEDER: Onsdag innkalte Høyre, Frp, Venstre og KrF til pressekonferanse, der de presenterte sin løsning for erstatning til pelsdyrbøndene. Det har vært mye misnøye etter at regjeringen i vinter la fram hvordan pelsdyrnæringen skal avvikles. Misnøyen har kommet fra både pelsdyrbønder og politikere fra andre partier, men også fra lokalpolitikere i de fire regjeringspartiene. Det har derfor vært et stort press på Høyre, Venstre, KrF og Frp for å komme fram til en bedre løsning.