Miljøpartiet de Grønne har vokst seg større enn Frp

Meninger

Skrevet av Mari Rui Heiniger, 1. kandidat Oppdal MDG

MDG får 9.2% nasjonalt I Aftenposten og NRK i dag. Det er gode nyheter! I denne målingen er vi for første gang Norges fjerde største parti. Nå venter vi bare på en lokal måling som kan bekrefte dette.

Da jeg meldte meg inn i 2011 var MDG for mange et sært mikroparti, og mange tok oss ikke seriøst. Siden da har et og et enkeltmenneske stått opp og talt miljøet og klimaet sin sak, med fare for å miste både venner og sitt gode navn og rykte, og mange har blitt utsatt for hets på veien.

Denne målingen viser at det nytter å være modig og utholdende, og at det nytter å jobbe for en sak som er større enn en selv. Flere og flere forstår at klima- og miljøkrisen er alvorlig og stoler på at De Grønne har den beste politikken for å møte denne utfordringen. Det viser også at det nytter for hver enkelt å gjøre en innsats, og ikke gi opp!

De av medlemmene som har vært med lengst i MDG har holdt ut i 30 år. Vårt lokale medlem Sebastian Schmidt er et av dem. Han var med helt i den spede oppstarten for partiet i Norge, og var i sin tid leder i Oslo MDG.

Nå håper og tror vi på et brakvalg også her i Oppdal. Vi kan ikke skifte ut regjeringen ved dette valget, men vi kan gjøre store fremskritt her i bygda når det gjelder å kutte klimautslipp, ta vare på matjord og urørt natur, hindre spredning av mikroplast og miljøgifter, og gjøre det lettere for folk å ta bærekraftige valg i hverdagen.

Folk vil gjennom å stemme på oss vise at de støtter de 40 000 klimastreikerne. Det gjelder også de modige barna og ungdommene som turte å streike her i Oppdal. I små forhold, hvor "alle" ser hva en gjør, fortjener disse en ekstra klapp på skulderen.

Nå skal vi stå på frem til valget, gjøre vårt beste valg og være med på den grønne bølgen som feier over Europa.