Oppfordring til avisene: Skriv om prisen for å bruke nye E6

Meninger

Skrevet av Odd Nyberg:

Både Opdalingen og Opp har utallige reportasjer om bygging av ny E6. Detaljert informasjon legges ukentlig frem for leserne. Hvor påfallende er det at en ikke ser nøye på prisen for å bruke veien?

Mange er avhengige av å daglig bruke E6. Hva med å skrive noen artikler om hvordan bompenger vil slå ut for forskjellige brukere? Jeg oppfordrer avisene gjennom dette leserinnlegget å se på kostnadene for alle som daglig MÅ bruke E6.

Hva blir prisen for en t/r til feks Trondheim eller Værnes? I tilleg til bensin/diesel?

Hva med de som bor slik til at de pga barn får mange passeringer?

Hva blir prisen for pendlere?

Å ikke fokusere på dette er for meg en gåte. Diverse kart har vist hvor bommene kommer, men ut fra bompengebråket er det åpenbart at slike kostnader bør informeres på en mye bedre måte ved hjelp av mange eksempel.

Alle ønsker bedre veier, men som ellers i livet er det normalt å få prisen først - så evt kjøpe.

Stortinget utsetter avstemmingen om bompenger på Melhus-Ulsberg Stortinget skulle onsdag vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter, men avstemningene er utsatt.