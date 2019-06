En hyllest til en klubblegende: - Spillere som dette vokser ikke på trær

Meninger

Denne uka kom beskjeden jeg har grua meg til helt siden sesongslutt: Everton har ikke tilbudt kaptein og kontinuitetsbærer gjennom 12 år og 386 kamper, Phil Nikodem Jagielka (36), ny kontrakt. Dermed står han fritt til å finne seg ny klubb.

Med tanke på betydningen Jags, som fansen kaller ham, har hatt for klubben jeg følger tett, føler jeg at det er helt naturlig å skrive en liten hyllest til bautaen, hedersmannen, lederen, kapteinen.

Kalenderen viste 4. juli i 2007, da David Moyes presenterte Jags - som kom fra Sheffield United for den beskjedne sum av fire millioner pund.

Allerede i løpet av hans første sesong i klubben, ble Jags en viktig brikke i troppen og når 08/09-sesongen ble sparket i gang, var han ubestridt førstevalg.

Jags har bidratt med mange gode minner. Et høydepunkt kom da han scoret det avgjørende målet i straffekonken mot Man Utd i FA-cupens semifinale i 2009. Dessverre pådro han seg en stygg kneskade ikke lenge etter og gikk glipp av finalen, som et betydelig svekket Everton tapte 2-1 mot Chelsea. Raketten på Anfield i 2014 blir heller aldri glemt.

Jags huskes for sin oppofrende spillestil og for å ha utgjort et av ligaens beste stopperpar med den franske maskinen Sylvain Distin.

Spillere som Jags vokser ikke på trær. Ofte stikker spillere med halen mellom beina så fort en klubb med litt «høyere status» viser interesse, men ikke Jags. Han viste aldri tegn til å ville dra, til tross for interesse fra blant annet Arsenal (da de var gode).

Nå håper jeg klubben gir Jags testimonial-kampen han fortjener og at han finner seg en klubb som gir ham masse spilletid neste sesong.