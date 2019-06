Hvorfor selge Oppdal Everk?

Meninger

Tor Snøve, ordførerkandidat for Oppdal Arbeiderparti:

Kommunestyret i Oppdal vedtok den 21/6-2018 å avvise bruk av opsjon 1. for salg av resterende 50,1% av aksjene i Oppdal Everk (OEV). Det ble gjort med et forholdsvis klart flertall i kommunestyret med 19 imot salg og 6 for. Det er nå ca. et år siden, og store mengder kwh er fraktet gjennom OEV sitt nett på denne tiden. Jeg spør meg, hva har ellers endret seg på dette året? Hvilke nye momenter i kraftbransjen har dukket opp? Hva vet vi nå som vi ikke visste ved behandling av opsjon 1? Sett i lys av tempoet på strategiendringene i denne bransjen, er det langsiktig eller kortsiktig å bruke 5-10 år som tidsperspektiv?

Oppdal kommune tok et veivalg for Oppdal Everk i 2016, dette på bakgrunn av endringer i energilovgivningen som sier at monopol virksomhet (nettdrift) ikke kan være i samme selskap som konkurranse utsatt næring. Kommunestyret valgte å dele selskapet i et rent nettselskap, et selskap for kraftsalg samt å overføre eierskapet til OEV sitt datterselskap Vitnett til Oppdal kommune. Så kom Trønderenergi (TE) inn i bildet og kjøpte 49,9% av aksjene på aprilmøtet i 2018. Allerede to måneder senere 21.06.2018 kommer sak om realisering av opsjon 1. Altså om kommunen skal benytte muligheten til salg av resterende 50,1% av aksjene til en avtalt pris. Som nevnt sa kommunestyret nei til dette. Kommende torsdag skal kommunestyret ta stilling til om opsjon 2. skal benyttes.

De ansatte er vel de som blir aller mest berørt av saken. Velger Oppdal kommune å selge hele OEV, har de ansatte etter den nye framforhandlede avtalen garanti for arbeid i fem år etter overtagelses dato. Men dette gjelder kun for 14 ansatte, OEV har i dag 19 ansatte. TE gjør det i avtalen med Oppdal kommune klart at de ikke ønsker å beholde bygdningsmassen ved OEV samtidig som avtalen sier at oppmøtested for de ansatte skal være Oppdal. Det betyr oppmøte i grøfta eller ved stolpene. Dette må bare oppfattes som at OEV legges ned og alle ansatte overflyttes til TE sin base på Berkåk. De ansatte i OEV sier dette er å slakte selskapet, det er jeg helt enig i.

I løpet av det siste året kan jeg ikke si at det har dukket opp noen nye momenter som skulle tilsi at vi nå må selge resterende 50,1% av aksjene i OEV. Det foregår en diskusjon om nett utjamning og forslag om andre utregnings modeller for beregning av nett leie. Alle disse har som utgangspunkt utjamning av nettleie i Norge. Det skal jo tilsi at små og mellomstore nettselskap skal kunne konkurrere på lik basis med store. Det nye må vel være at temaet nettutjamning er løftet opp på regjeringsnivå. Alle signaler derifra tilsier en mer lik nettleie for alle i hele Norge. Da må det vel være feil tidspunkt for salg nå.

Hvilke praktiske konsekvenser vil et salg få for Oppdal som samfunn. Store selskap som TEN ønsker selvsagt å hente ut alle mulige former for stordriftsfordeler. Oppdal er heldig som har en nettleverandør som kjenner lokale forhold, er ute i markedet daglig, kan møte opp ved og rette opp feil på utrolig kort tid, som er enkel og komme i kontakt med og som yter rask og god service. Oppdal er en kommune som har mange små tiltak, vi har stor utbygging på fritidsmarkedet. Det er stor aktivitet i byggebransjen og nettopp i slike tilfeller er det viktig å få rask og god service. Større nettselskap sentraliserer sine saksbehandlingskontor og skaper stor distanse mellom nettleverandør og kunde. Dette har også TEN utført. OEV samhandler med lokale bedrifter og samarbeidspartnere og benytter lokale bedrifter i innkjøp der det er mulig.

Det å selge resterende 50,1% av aksjene i OEV er ikke bare å slakte selskapet, men og en feilvurdering i forhold til de praktiske konsekvensene det får. Det håper jeg kommunestyre representantene ser og gjør et godt vedtak vedrørende OEV kommende torsdag.

