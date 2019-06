- Få band har mer personliget, særpreg og skitten attitude

Meninger

I går la de tyske industrimesterne, Rammstein, ut en enkel gif på sosiale medier med en raskt rullerende oversikt over byer de skal besøke i 2020. Og jeg kan bekrefte at stemningen i stua var høy, da en av de byene viste seg å være Trondheim.

Å få oppleve verdens beste liveband i Trøndelag, er noe jeg aldri hadde trodd ville bli mulig. Her kommer folk til å gå mann av huse for å sikre seg billetter. Personlig forventer jeg at Rammstein blir utsolgt langt raskere enn Metallicas Granåsen-konsert ble i fjor høst. Det tok Rammstein et kvarter å selge ut Ullevaal. Metallica brukte cirka et døgn på Granåsen.

Et show på nivå med det tyskerne drasser med seg kommer alltid til å trekke folk, enten de er musikkinteresserte eller ikke, og etter min mening er Rammstein også et langt kulere band (både i studio og live) enn Metallica. Få band har mer personlighet, særpreg og skitten attitude enn Till&co. Jeg har selv kompiser, som på ingen måte er musikkinteresserte, som med en gang sa at denne konserten skal de ha med seg.

Selv skal jeg både på Metallica i Trondheim og Rammstein i Oslo i sommer. Men å se tyskerne på vår egen jord, her i Trøndelag, det blir noe helt spesielt. Rammstein var mitt første favorittband. Jeg glemmer aldri første gang jeg hørte «Live Aus Berlin», den aller første CD-en jeg kjøpte da jeg var liten tass, og åpningslåta «Spiel Mit Mir». Jeg var solgt øyeblikkelig.

Jeg vet også at min ønskelåt nummer én, «Heirate Mich», er med på setlisten for første gang siden tidlig 2000-tall på denne turneen. Det er bare å glede seg. Trondheim kommer til å stå i flammer, og for et uendelig vakkert syn det kommer til å være. Rammstein über alles! (jam)