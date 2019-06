Meninger

Skrevet av Pål Sæther Eiden Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat

Trøndelag Høyre har programfestet at vi vil arbeide for avganger hver andre time på Dovrebanen. Etter at Dovrebanen sammen med fem andre togstrekninger i vår del av Norge ble konkurranseutsatt kan det se ut som om dette målet kan nås. Det er fantastisk!

I løpet av 10 år sparer staten seks milliarder kroner etter at SJ overtar togtrafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Og samtidig blir rutetilbudet og standarden bedre på alle strekningene. Man kan lure på hva NSB eller nå Vy har drevet med i alle de år når «konkurranse» med et slag kan kutte kostnadene til en femtedel og samtidig forbedre rutetilbudet. Svaret ligger nettopp i det siste. Hvis SJ skal kunne tjene penger etter å ha kuttet prisen må de øke trafikken og rutetilbudet. Det vil ikke minst trønderne som bor langs disse togstrekningene tjene på. Som en bonus vil mange som før har brukt bilen nå ta toget. Det gir en stor miljøgevinst.

Men vi skal være oppmerksom på at denne omleggingen av togpolitikken har møtt stor motstand fra Arbeiderpartiet og andre partier på venstresiden. Kritikken mot regjeringen fra venstresiden har vært stor, men nå ser vi at regjeringen har hatt rett. Også i Trøndelag fylke må vi være villige til å tenke nytt. Arbeiderpartiet har kuttet i kollektivtilbudet utenfor Trondheim mot Høyres stemmer. Dette vil vi snu hvis vi får makt etter fylkestingsvalget.

Høyre vil være en vakthund som følger opp rutetilbudet fra SJ i årene fremover. Vi har store forventninger til selskapet. Vi fikk også nylig fylkesutvalget med oss på at vi inviterer SJ til et samarbeid.

Og så må vi fortsette regjeringens storsatsing på oppgradering av jernbanenettet. Når vi frigjør mange milliarder i støtte til Vy er dette penger som kan brukes på å ta igjen mer av etterslepet i vedlikehold som økte så sterkt mens Arbeiderpartiet styrte.