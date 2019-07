Den opplevelsesrike Embretmarsjen, men med bismak

Meninger

Skrevet av Even Rennehvammen fra Uvdal i Numedal, småfebonde og maskinetreprenør

Jeg og min kjæreste la ut på den 6 km. lange turmarsjen, nå i år den 16. juni. Været var helt ypperlig til turen, ikke for varmt. Og jeg som er fra øverst i Numedal i Buskerud, gledet meg stort til turen, på ukjente trakter.

Det var helt fantastisk, både å lese om det hisoriske, og den fantastiske utsikten. Men tross i en vellykket tur, fikk den allikevel en bismak.

Det jeg fikk se på siste halvdelen av de 6 kilometrene skremte meg ganske voldsomt. Det var nylig hugget en mengde bjørk langs med marsjruten. Det er ikke det at det var ryddet, det var nå i høyeste grad påkrevet, men det var tidpunkt som hogsten var startet på. Alle vet jo at dette er i sevjetiden, og den veden som skal kappes og kløves mister all barken sin, til stor ergrelse for de som skal få veden.

Vet ikke Oppdal kommune også at denne årstiden er særdeles sårbar for fugler, småvilt og større dyr? Det er en veiledende anbefaling om at en forstyrrelse i skogen, slik som hogst, bør ikke foregå fra 15. april til 15. august. Og i bjørkebandet opp mot fjellet hekker det en mengde fuglearter. Dere har vel også elg, hjort og rådyr i området.

Fuglene spesiellt, hekker oppe i trærne og nede på bakken, og man trenger ikke så store fantasien for å forstå hva som kan hende. Men ikke nok med det, det skulle jo nødvendigvis brukes helikopter for å frakte veden ned til E6. Går det an å gjøre noe mer galt for viltet i skogen, det ble nok mange reir med kalde egg i dette området i år. Og kanskje ble mor og kalv skremt fra hverandre, med de følger dette kan få. Alle vet hvilken støy et helikopter lager, og dette pågikk kanskje et par dager.

Oppdal kommune burde skamme seg, det var fullt mulig å vente med dette til etter midten av av august.