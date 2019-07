Håpløst om hytteeierne får stemmerett

Meninger

Kommentar: Denne uka ble det kjent at Norsk Hyttelag går inn for at Norges 600.000 hytteeiere skal få stemmerett i den kommunen de har hytte (se side 4). De ser for seg enten dobbel stemmerett, delt stemmerett mellom bokommune og hyttekommune, eller stemmerett i den kommunen man velger. Uansett ordning, maken til dumt forslag skal man lete lenge etter.