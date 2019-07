Meninger

Skrevet av Grethe Gunnes, 4. kandidat for Rennebu Arbeiderparti

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftmål mot 2030 der det blant annet innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder. Vi i Rennebu AP går til valg med visjonen «Fornybar på barns premisser». Både FNs mål og Rennebu Arbeiderparti sin visjon handler om at vi ønsker ei god folkehelse.

Vi i Rennebu Arbeiderparti er opptatt av at kommunen skal bygge opp under og jobbe aktivt med folkehelsearbeid for alle.

Helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold. Nærmiljø, oppvekst – og skoleforhold, tilgang på arbeid, og arbeidsforhold sammen med kosthold, levevaner og fysisk aktivitet. Det berører alle samfunnslag, og det er viktig med innsats på alle plan.

Rennebu Arbeiderparti vil derfor:

Jobbe for aktive, attraktive og inkluderende møteplasser for alle kommunens innbyggere, der vi ser på Frivilligsentralen, lag og organisasjoner, fritidsklubben og bibliotek som viktige arena for forebyggende helsearbeid og ei god folkehelse blant Rennebu sine innbyggere

Tilrettelegge og synliggjøre for en aktiv hverdag for hele befolkningen, med turstier, skiløyper og aktivitetspark

Bidra til at helsesykepleierressursen i skole og barnehage er i varetatt og styrke viktigheten av at kommunen har folkehelsekoordinator

Vi mener at med å skape et samfunn som fremmer god helse for hele befolkningen vil det være med på å redusere forskjeller i samfunnet.