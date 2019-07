Pensjonistpartiet stiller kun fylkestingsliste i Oppdal kommune

Meninger

Skrevet av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Partiet Pensjonistpartiet hadde et ønske om å stille kommunevalgliste i Oppdal til kommunevalget, men vi klarte det dessverre ikke denne gang. Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag så vil jeg bruke kreftene for å klare et godt fylkestingsvalg i kommunen.

Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen. Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for gode levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge. Pensjonene må styrkes, slik at pensjonister og trygdede ikke mister kjøpekraft.

Pensjonistpartiet er et parti som er sterkt opptatt av helse og omsorg. Norsk helsepolitikk skal være slik at medisinsk behandling og praktiske hjelpemidler ved syn, hørsel og tannhelsetjeneste, blir inkludert i trygdesystemet, på samme måte som andre helsetilbud.

Privat og offentlig helsevesen må sees under ett. Det offentlige skal betale regningen uavhengig av om den enkelte får hjelp fra det offentlige, private eller at behandling gis i utlandet.

Pensjonistpartiet vil også engasjere seg sterkt innen distriktspolitikk. Vi legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk på alle områder med god kollektivtransport. Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Trøndelag erklærer klimakrise Trøndelag fylkeskommune erklærer at vi lever i en klimakrise. Fylkesordføreren advarer imidlertid mot å la krisen bli en moralsk konkurranse om å være best.