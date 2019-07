Vil sikre gode kostvaner for skolebarna i Rennebu

Meninger

Skrevet av Siv Remetun Lånke, 1. kandidat Rennebu Senterparti og Janne Olette Eggan, 3. kandidat Rennebu Senterparti.

Inn for å spise gratis skolelunsj. Dette er et av mange gode programsaker Rennebu Senterparti ønsker å jobbe med de neste fire årene.

Norge ligger langt etter sine naboland når det gjelder skolelunsj. Hvorfor skal ikke velferdsstaten Norge sikre gode kostvaner for alle barn på sine skoler.

Rennebu er en langstrakt kommune, og reisetiden for mange av våre skolebarn er lang. Dette kan vi dessverre ikke gjøre noe med, men vi kan gjøre skolehverdagen bedre for vår dyrebare framtid.

Rennebu Senterparti ønsker å jobbe lokalt og sentralt for å få på plass en gratis skolelunsjordning. Dette er en sak som vi mener gir gode ringvirkninger og sikrer god læring.

For hvordan er en dag uten god matpakke/lunsj, hvordan fungerer kroppen og hjernen uten påfyll av litt mat? Det sier seg selv, vi trenger alle et godt måltid i løpet av skoledagen/arbeidsdagen. Mange kommunale og statlige kantiner rundt om i landet tilbyr fristende og lekre retter til en veldig billig penge. Litt betenkelig at personer med gode lønninger får reduserte priser på sin lunsj, mens våre skolebarn, som er vår dyrebare fremtid, spiser den matpakka som har ligget i sekken litt for lenge slik at osten svetter. Dette er det muligheter for å gjøre noe med.

Det har i den siste tiden vært mye fokus på matsvinn og holdbarhetsdato på mat. Husholdningene kaster store mengder mat og butikker/bakeri/restauranter må kassere mat som ikke lenger tilfredsstiller kresne kunder.

Det jobbes mye med å bevisstgjøre oss forbrukere om å velge produkter i butikken med kort holdbarhet og sjekke blomkålen en ekstra gang før du kaster den i søpla. Disse grepene som rettes mot oss forbrukere er veldig viktig, det er vi som kan gjøre noe med det store matsvinnet.

Tanken om å kunne servere ungene gratis skolelunsj, må ikke tolkes som at vi skal servere mat som samfunnet ellers ikke vil ha. Det er bare viktig å trekke fram det overforbruket av mat som foregår i samfunnet og klare å se mulighetene for å gjøre noe med dett.

Rennebu har gode muligheter for å få dette på plass. Vi har praktiske valgfag i skolen som også i dag selger mat i kantina for ungdomsskoleelever, vi har et stort og godt fungerende institusjonskjøkken og vi har en utmerket frivilligtjenste, dette er muligheter vi må se på! Vi mangler bare det siste: at politikere i Rennebu blir med og realiserer gratis skolelunsj for Rennebu sin fremtid; våre skolebarn.