Slår et slag for miljøet - vil blant annet jobbe for to-timers avganger på Dovrebanen

Ingen skam – vi jobber med saken.

Høyres ideologiske utgangspunkt, når det gjelder klima og miljø, er at vi må etterlate kloden til våre etterkommere i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Høyre vil legge til rette for at alle kan bidra, med handlinger lokalt, for å nå mål globalt. Det må bli enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Oppdal Høyre vil:

• At Oppdal kommune skal arbeide for å kutte 40-50% av ikke-kvotepliktige klimautslipp

• Installere solenergi på flere kommunale bygg

• Legge til rette for energi- og klimavennlig utbygging i «grønne» hytteområder

• Velge «grønt» ved offentlige innkjøp

• Ved fornyelse av kommunal bilpark, velge nullutslippskjøretøy.

• Arbeide for økt tilgjengelighet av el-ladepunkter og for påfylling hydrogen.

• Legge til rette for syklende og gående; Oppdal skal være ei attraktiv sykkelbygd

• Bidra til innkjøp av el-sykkel for ansatte i kommunale tjenester

• Stille krav til redusert bruk av plast hos kommunens leverandører av tjenester og løsninger.

• Ha en avfallshåndtering der avfall minimeres og brukes som en ressurs

• Fortsette tiltakene for klimasmart jordbruk

Kollektivtrafikk:

Høyre vil gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere. Vi prioriterer samferdsel fordi bedre og tryggere veier er viktig for folk, og for næringslivet.

I Fylkestinget har Høyre sagt nei til Arbeiderpartiets kutt i busstilbudet i Trøndelag, kollektivtrafikken i distriktet må styrkes ikke reduseres!

Regjeringens konkurranseutsettelse av togtilbudet, kan bli løsningen for flere avganger på Dovrebanen.

Oppdal Høyre vil:

• Arbeide for to-timers avgang på Dovrebanen

• Etablere et godt samarbeid med fylkeskommunen om fylkesveier og kollektivtilbudet i regionen.

Oppdal Høyre, Ingvill Dalseg og Eli Dahle