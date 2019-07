Først og fremst trygghet

Meninger

Skrevet av Marit Bjerkås, varaordfører Rennebu Arbeiderparti

Kommunebarometeret viser en svært positiv utvikling både på enkeltområder og for Rennebu kommune totalt, og jeg er sikker på at ingen av kommunestyrets 21 medlemmer synes ferden har vært en dans på roser. Min påstand er at denne perioden har vist skillelinjene i de politiske partiene i Rennebu, men heldigvis har vi også stått samlet i flere saker.

Politikk handler om prioriteringer, alle folkevalgte blir satt til å gjøre vedtak på vegne av kommunens innbyggere – en jobb som skaper både glede og frustrasjon blant politikere og innbyggere.

Etter fire år kan ikke flertallsgruppa vise til gigantiske investeringer. Derimot kan vi vise til en stødig kurs med mål om å styrke Rennebu som kommune for framtida. Vi har satt skogen og klima på dagsorden. Vi har jobbet med omdømme gjennom å både fronte og hedre våre sambygdninger, noe som skaper glød og nysgjerrighet for kommunen vår langt utover egne grenser.

De «kjedelige» sakene handler om trygg økonomisk styring. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, og om vi vil satse på andre områder enn i dag så må vi også si hva vi vil bortprioritere.

Når ordførerkandidaten til Senterpartiet uttaler «er det vilje, fins det alltids midler» bør derfor flere enn meg bli bekymret. Senterpartiet bør kjenne godt til status for økonomien i kommunen og det vil forundre meg om noen kjenner på at det er enkelte områder som står med for høyt budsjett etter flere år med nedskjæringer. SP har i inneværende periode stått på for å øke administrasjonsutgiftene ved å opprette en ny stilling som kultur- og næringsrådgiver, de ville opprettholde skolestrukturen og har i flere omganger sådd tvil om politisk fattede vedtak.

Finnes det alltids midler? Vel, da må vi snakke om hvilke alternativer vi har og hvordan vi vil prioritere. Arbeiderpartiet har denne perioden stått i tøffe tak, men målet har vært å snu pilene, nå er vi på gang. Det krever oss, men vi vil fortsatt jobbe langsiktig for å utvikle potensialet for Rennebu. Det handler kanskje om vilje, det handler helt sikkert om prioriteringer og det handler aller mest om en trygg og stødig kurs. Det er lett å snu utviklingen den gale veien igjen, vi vil ikke la det skje.

Derfor håper jeg Arbeiderpartiet får fornyet tillit etter valget 9.september.