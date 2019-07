Rennebu trenger flere arbeidsplasser

Meninger

Skrevet av Siv Remetun Lånke, ordførerkandidat for Rennebu SP

Helt enig med varaordfører i at vi nå har vært gjennom en tøff periode økonomisk i kommunen vår. Vi i Senterpartiet kjempet en kamp for å bevare en mer desentral skolestruktur. En kamp vi tapte og som vi etterpå har vært med å styre etter.

Sånn er politikken i praksis. Må vel tilføye at det ble fokusert mye på læremiljø og mindre på økonomi når den kampen var på det varmeste. Men det ble gjort ureverserbare vedtak som vi må styre etter i framtida.

Når vi som kommune gjør slike drastiske inngrep i strukturen er det naturlig at vi må følge opp med tiltak som sikrer bokvalitet for hele kommunen i etterkant. Gjør det enklere for våre innbyggere å kunne bosette seg i der de ønsker i hele kommunen vår.

I kommunestyret gjør vi hele tiden prioriteringer og vurderinger om bruk av våre midler. Det er vanskelig når vi er i situasjonen som Rennebu er i nå, men ikke umulig. Senterpartiet mener bestemt at vi fremdeles har muligheter og at det er viktig at vi bruker dem rett.

Vi ønsker å styre kommunen på en måte som styrker hele Rennebu kommune for fremtiden.