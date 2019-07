- Vi må tåle vannscooterkjøringen på Gjevilvatnet

Meninger

Vannscooterkjøring er omstridt, både i Norge og i mange andre land. Dels på grunn av støyen kjøringen medfører, dels på grunn av farten og sikkerhet for andre som er i vannet, og dels av hensyn til dyreliv. Flere land har forbudssoner eller andre restriksjoner for bruk av vannscooter, for eksempel i Sverige.