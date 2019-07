Rennebu trenger flere arbeidsplasser

Meninger

Skrevet av Per Arild Torsen, ordførerkandidat KrF

Om en måneds tid skal kommunestyret ta stilling til trasévalg for Fv 700 gjennom Berkåk sentrum. Vi står overfor to valg, nordre og søndre alternativ.

Næringsforeninga har brukt mye energi på å peke på at det er det nordre alternativ som er løsningen. Dette for å få med de "kassaapparatet" som ligg der .

For min del har jeg ikke tatt stilling til hva jeg vil gå for.

Når vi kommer opp til den "nye" E6 så får vi store næringsarealer som følge av ny E6 på Berkåk .Vi vil få nye kjempe muligheter til å etablere nye arbeidsplasser og bedrifter. Det er nå det er viktig at vi ikke "sover i timen".

Savner her aktivitet,t anker og rift om disse areala. Vi må og gjør oss attraktive å tiltrekke oss nytt næringsliv.Det må vel være her muligheten for nye "kassaapparat" blir å finne. Med en stadig voksende trafikk på E-6 og det knutepunktet som Berkåk er. Krf vil være med aktivt å legge til rette men initiativ bør komme fra næringslivet. Vi har trua på eget næringsliv.

Samtidig skal vi og utvikle og ha tanker om Berkåk sentrum. Her skal vi og videre utvikle slik at vi får et levende sentrum.

I den neste fireårsperioden vil KrF aktivt bidra med tilrettelegge næringsarealer ikke berre på Berkåk men i hele kommunen.Dette er store oppgaver vi står over for både næringsliv og kommune.Vi trenger flere arbeidsplasser og de kommer ikke av seg selv.