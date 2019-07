Kjære unge i Oppdal: Hva vil dere skal skje med kommunen vår framover?

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, ordførerkandidat for Senterpartiet

Jeg møtte en godt voksen venninne her forleden. Hun stilte meg et spørsmål: «Ja, jeg hører at dere i Senterpartiet er imot sentralisering og for større lokalt demokrati og mer lokal forvaltning. Men hva betyr det for ungdommen i Oppdal?»

Svaret mitt var: «Jo mer vi er i stand til å utvikle gode tjenester nær folk, jo bedre vil det være å bo her enten du er gammel eller ung.»

Etterpå kom jeg til å tenke på at dette kanskje var et ullent og ikke tilstrekkelig svar. For det er sikkert en del unge og unge voksne i Oppdal som ikke helt vet hva de skal gjøre med livene sine, og som kanskje har vanskeligheter med å komme seg i utdanning eller arbeid. Derfor er det så viktig at vi kan tilby et bredt utvalg av utdanningsmuligheter lokalt, i bygda. Dette vil Oppdal Senterparti arbeide for.

I vårt program har vi slått fast at vi vil kjempe for å få på plass utdanninger som ikke finnes i Oppdal på videregående-trinnet og arbeide for flere lærlingeplasser. Vi vil arbeide sammen med NTNU og andre som tilbyr desentraliserte utdanninger på høgskole- og universitetsnivå, slik at de kan tas fra Oppdal.

Senterpartiet vil også at ungdommen i lokaldemokratiets ånd skal får uttalerett i kommunestyret gjennom ungdomsrådet. Det vil gi de unge en god mulighet til å fortelle om hvordan de vil at kommunen skal utvikle seg.

Men aller viktigst: Vi vil høre fra ungdommen sjøl. Hva vil dere skal skje med kommunen vår framover? Hvordan vil dere være med og utvikle den videre? For å høre hva dere alle mener og ønsker, vil vi være i kommunestyresalen klar for en prat den 5. august kl. 18.00. Kom og gi oss råd!

Vi har lagt kontaktmøtet til begynnelsen av august, for da er mange unge som ellers er borte på skole, heime på sommerjobb eller ferie. Og vi vil også gjerne vite hvilke ønsker de har for å komme tilbake til Oppdal og bosette seg her.