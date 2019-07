Vil fortsette kampen mot regjeringen og for Trøndelag også de neste fire årene

Meninger

Skrevet av Vebjørn Gorseth, ungdomskandidat til fylkestinget, Trøndelag Arbeiderparti

Det er godt å se at Senterungdommens Vegard Fenes er enig med AUF og Arbeiderpartiet om hovedsakene og retningen i skolepolitikken i fylket fremover.

- Vi må ha større ambisjoner for våre videregående skoler Utfordrende tider økonomisk i fylket vårt gjør at politikerne i fylkestinget må prioritere klokt.

Vi i Arbeiderpartiet baserer vår politikk på en enkel tanke om at alle mennesker fortjener de samme mulighetene til å lykkes. Selvfølgelig gjelder dette også i Trøndelag.

For Arbeiderpartiet betyr dette spesielt tre ting fremover: For det første garanterer vi at alle yrkesfagelever som fullfører to år på skole skal få seg en lærlingeplass. Det er grunnleggende urettferdig at elever på studieforberedende linjer i dag har lovfesta rett til å fullføre sin utdanning, mens man på yrkesfag ikke har det.

For det andre garanterer vi i Arbeiderpartiet at ingen videregående skoler i Trøndelag skal legges ned. FrP- og Høyreregjeringa prioriterer ikke trønderske ungdommer og med sin nullvekst i inntekter til Trøndelag legger de opp til at vi må legge ned skoler i Trøndelag. Det vil vi i Arbeiderpartiet aldri akseptere. Vi ungdom fortjener å ha en god skole med nok lærere i nærheten av der vi bor

For det tredje garanterer vi at selv om regjeringen gir oss i Trøndelag mindre å rutte med, så skal ikke dette gå ut over trønderungdoms muligheter til å bli hva vi selv vil.

Politikk handler om å prioritere og ved dette valget er alternativet åpenbart: Frp og Høyre har vært klare på at de kommer til å være regjeringas utstrakte hånd i Trøndelag og vil fortsette med kuttpolitikken. Arbeiderpartiet er i andre enden tydelig på at vi skal stå opp for Trøndelag og Trøndersk ungdom, og kjempe med nebb og klør mot sentralisering og kutt som rammer oss unge verst. Trøndelag Arbeiderparti fortsetter kampen mot regjeringa og for Trøndelag også de neste fire årene.

Vi håper Senterpartiet velger å stå sammen med oss i den kampen, og ikke på lag med Høyre og FrP.