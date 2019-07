Meninger

Skrevet av Monica Flor, listekandidat for Oppdal Arbeiderparti

Oppdals befolkning har jevnt over en god helse og levealderen øker på lik linje med landet for øvrig. Oppdal Arbeiderparti har for kommende kommunevalgperiode programfestet å satse på tilbud som kan sikre befolkningen i alle aldersgrupper en fortsatt god helse.

Vi vil prioritere sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak i alle aldersgrupper, samtidig som vi fortsatt vil sørge for velfungerende kommunale helsetjenester når helsen svikter.

Vi vet at ensomhet i alle aldre ofte er sykdomsframkallende, spesielt når det gjelder den psykiske helsen. Oppdal Arbeiderparti vil legge til rette for at Frivilligsentralen gis muligheter til å tilby samvær og aktiviteter, særlig for eldre og andre som lever i risikosonen for å oppleve uønsket ensomhet.

I eldreomsorgen og demensomsorgen vil vi satse på gode dagtilbud og avlastningstilbud for hjemmeboende som har nære pårørende som omsorgspersoner. Omsorgsoppgaven må ikke bli så belastende at det fører til psykisk eller fysisk sykdom hos omsorgsyter.

I folkehelsearbeidet er tidlig innsats blant barn og unge helt avgjørende. I den kommende perioden vil vi ha spesielt fokus på tiltak som kan sikre at barn og unge kan oppleve å mestre hverdagens ulike utfordringer. Det er altfor mange som føler at de ikke er bra nok i mange ulike sammenhenger og blir stresset av det. I Oppdal har vi en godt utbygd helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. Oppdal Arbeiderparti vil sikre at særlig skolehelsetjenesten til enhver tid er tilpasset utviklingen og nye behov for en faglig sterk tjeneste, både i grunnskolen og i den videregående skolen.

En aktiv fritid er viktig i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i alle aldersgrupper. Når det gjelder barn og unge vil Oppdal Arbeiderparti arbeide for en gradvis innføring av gratis leie av kommunens idrettshaller og -baner.

Men en god helse for alle er avhengig av et lokalsamfunn og nærmiljø med et variert næringsliv, som gir muligheter men også plikter til arbeid for alle. Oppdal Arbeiderparti vil derfor fortsette å legge til rette for et bredt næringsliv, som gir muligheter for inntekter som er helt avgjørende for at det kan bli mulig å utviske de inntektsavhengige helsemessige og sosiale forskjellene i samfunnet.

Oppdal kommune har gjennom de siste årene fått en høy score på kommunebarometeret ved å levere gode tjenester til innbyggerne. I Oppdal Arbeiderparti vil vi ikke kunne slå oss til ro før kommunen også kan vise til at flest mulig av innbyggerne i alle aldre og under ulike forutsetninger er ved god helse og kan leve sine gode liv i vår attraktive fjellbygd.