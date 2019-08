Barnehagedugnaden sørger for full barnehagedekning

Meninger

Skrevet av ordførerkandidat Ingvill Dalseg og 2. kandidat Ketil Jacobsen Oppdal Høyre

Den store barnehagedugnaden med private og offentlige barnehager sørger for full barnehagedekning og er en suksessmodell her i Oppdal.

Barnehage er et eksempel på at folk er godt fornøyde når private leverer velferdstjenester. Faktisk er det sånn at 204 av de 248 barnehagene foreldre er mest fornøyd med i landet vårt er private. På denne listen finner vi Stølen Private barnehage. En stor gratulasjon til Stølen barnehage!

For oss er kvaliteten det viktigste, ikke hvem som eier barnehagen. Høyre er en garantist for at private barnehager skal likestilles med kommunale barnehager i Oppdal. Det virker som at noen partier bryr seg mer om hvem som eier barnehagene enn barna og foreldrenes ønsker.

Vi frykter at en rød valgseier kan bety kroken på døra for private. Det vil igjen bety at store midler, skattebetalernes penger må gå til investeringer for å bygge et kommunalt barnehage tilbud - en tjeneste som i dag løses godt av private.

Barnehagen er en viktig institusjon for barnas sosiale utvikling og læring. Den er også viktig som arena for integrering. Høyre vil at barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge.

Barnehagen skal legge grunnlaget for at barna skal lykkes. Vi er helt avhengige av både private og offentlige barnehager i Oppdal, for at alle skal få tilbud om barnehageplass.

Oppdal Høyre vil: