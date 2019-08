Er det likebehandling å la kommunale barnehager forfalle?

Meninger

Skrevet av Ann Kristin Rosset, enhetsleder for kommunale barnehager Høgmo og Pikhaugen.

Småbarnsforeldre i Oppdal har et stort utvalg når de skal søke plass i barnehage. Mangfoldet i Oppdalsbarnehagene består av:

Kommunale/private barnehager

Barnehager i sentrum/ ute i distriktet

Små barnehager/ mellomstore og store barnehager

Ulike bygningsmessige utforminger og ulik størrelse og innhold av uteområdene i barnehagene.

Krav til det pedagogiske innholdet er derimot likt i alle barnehager. Vi styres etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. Disse styringsdokumentene gir oss klare krav om hva en barnehage skal gjøre.

Den største forskjellen blant barnehagene i Oppdal, som kanskje de færreste er oppmerksomme på, er eierskapet av barnehagene. Private barnehager kan ha ulike eierforhold. De kan være foreldreeid, eid av ideelle organisasjoner eller kommersielt eid. De fleste kjedebarnehagene kommer inn under siste kategori.

De kommunale barnehagene blir ledet av kommuneadministrasjonen gjennom enhetsleder, men den faktiske driften er prisgitt de som til enhver tid sitter i kommunestyret. Det er politikerne som i realiteten er eier av kommunale barnehager.

Der private barnehager har sin konkurranse i det ytre miljø om å få fylt opp barnehageplassene, skal kommunale barnehager konkurrere både i det ytre miljøet og internt med de andre kommunale enhetene. Den interne konkurransen består i å få en andel av de knappe økonomiske ressursene som befinner seg i en kommune.

Private barnehager får 100 % tilskudd ut fra hva en kommunal barnehageplass koster.

I Opdalingen av 31.07.19 uttaler Ingvill Dalseg at om det ikke hadde vært for de private barnehagene i Oppdal så hadde det ikke vært full barnehagedekning. Det er sant, men en sannhet med modifikasjoner. I 2006 stod kommunen klar for å utrede en ny kommunal barnehage, mangelen på barnehageplasser i sentrum var prekær. Samtidig kom Grønmyrgruppen a/s (nå Gnist Barnehager) på banen, og ønsket å bygge en stor barnehage i Oppdal. Før 2011 var det i motsetning til nå, fri etableringsrett for private barnehager. Oppdal kommune var behjelpelig med å skaffe tilveie egnet barnehagetomt, og Gnist barnehager Brennan ble etablert. Etableringen førte til overkapasitet av barnehageplasser, og på grunn av dette ble kommunale Sildrevegen kulturbarnehage lagt ned i 2011. Her er det viktig å merke seg at kommunestyret har styringsrett og kan legge ned kommunale barnehager. Politikerne har ingen styringsrett overfor privat eide barnehager. Ønsker en privat barnehage å legge ned driften, kan det skje på dagen. Kommunestyret har ingen kontroll over full barnehagedekning ved å la kommunale barnehager forfalle.

Politikernes takknemlighet overfor de private barnehagene, er en følelse de har uttalt og beskrevet gjennom flere år. Både når det kjempes om å bevare barnehagene i distriktene, og nå som et argument for å la være å rehabilitere kommunale barnehager. Kommunale barnehager sine eiere (politikerne) kan ikke la seg styre av følelser når det gjelder utvikling av de kommunale barnehagene. Dette fører meg tilbake til overskriften; er det likebehandling å la kommunale barnehager forfalle? Er det likebehandling når en politiker stiller seg helt «uforståelig til at kommunen vil bruke skattebetalernes penger til å bygge opp kommunale barnehager» som er 30 og 40 år gamle, når private eiere ruster opp og fornyer seg? Har ikke barna i kommunale barnehager rett på fasiliteter som tilsvarer dagens krav på lik linje som barn i private barnehager?

I det daglige er det et godt samarbeid mellom private og kommunale barnehager. Det har i alle år vært felles styrermøter (for lederne i alle barnehagene) en gang i måneden i Oppdal. Det er det fortsatt.

Alle barnehagene i Oppdal har et rikt mangfold og flotte friluftsmuligheter som blir benyttet. Alle barnehagene i Oppdal følger plan for overgang barnehage-skole. Alle barnehagene i Oppdal har tilgang til logoped og har godt samarbeid med 1. linjetjenestene i kommunen. Til tross for konkurransen privat/kommunal er det ingen tvil om at personalet i alle barnehagene i Oppdal jobber for barnas beste. Vi har en barnehagelov å følge, og mål fra Rammeplan for barnehagen å oppfylle. Alle har vi et samfunnsmandat å følge i jobben vår.