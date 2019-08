- Vi skal løfte de kommunale barnehagene opp på samme nivå som de private for å kunne være like attraktiv

Meninger

Skrevet av ordførerkandidat Tor Snøve, 2. kandidat Eirin Heggvold og 3. kandidat Rune Morten Myrhaug.

Oppdal Arbeiderparti har i programmet signalisert et mål om et kommunalt barnehageløft i sentrum. Vi har tidligere uttalt at vi ønsker en større kommunal andel barnehageplasser enn det vi har i dag. Alle politiske parti i Oppdal er nok enig i at kvaliteten i barnehagene er det viktigste. Det å kunne gi de som skal ta over samfunnet etter oss en trygg og god hverdag, er en av våre viktigste oppgaver som folkevalgte. Vi har full barnehagedekning, og vi har fått en ny og fin barnehage på Midtbygda som nå er kommunal. Barnehagen ved Drivdalen Oppvekstsenter er også blitt kommunal. Det vi nå ser er at de to kommunale sentrumsbarnehagene har mangler og trenger oppgraderinger. Dette pekte også barnehageutredningen på da den ble lagt ut til behandling i kommunestyret den 29.05.2019. Kommunestyret vedtok å sette i gang et skisseprosjekt med tanke på renovering av Pikhaugen barnehage og nybygg ved Høgmo barnehage. Vedtaket var enstemmig, altså med Høyres stemmer.

Vi har klare tilbakemeldinger på at de kommunale barnehagene har et veldig godt faglig tilbud tross bygningsmessige utfordringer. Det skal de ansatte ha stor ære for, men våre kommunale barnehager i sentrum har sakket akterut med tanke på alder og beskaffenhet i lokaler/bygninger. Vi kan ikke være tjent med at våre kommunale barnehager forfaller og blir mindre attraktive av den grunn. Derfor signaliserer Oppdal Arbeiderparti en satsing på de kommunale barnehagene i sentrum.

Det er vanskelig å skjønne Høyre sine uttalelser i media om full barnehagedekning og barnehagedugnad datert 1. august. Høyre sier de er en garantist for at private barnehager likestilles med kommunale. Det er de ikke, tvert imot, de er en garantist for at private skal forfordeles foran de kommunale. Arbeiderpartiet har og er tydelig på at vi skal løfte de kommunale barnehagene opp på samme nivå som de private for å kunne være like attraktiv. Da først konkurrerer vi på likt grunnlag.

Høyre frykter at er rød valgseier betyr kroken på døra for private barnehager i Oppdal. En uforståelig påstand når de selv har vært med på å stemme for et skisseprosjekt som innebærer renovering og nybygg. Vi vil fortsatt ha en god blanding av kommunale og private barnehager i Oppdal og Arbeiderpartiet vil verne om de ideelle og de barnehagene som ikke tar ut store utbytter. Våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut profitt.

Arbeiderpartiet vil at foreldre skal være sikre på at pengene de betaler skal gå til å gjøre barnehagen enda bedre for barna. Derfor vil vi hindre at kommersielle selskaper skal kunne hente ut store gevinster fra barnehagesektoren, som finansieres av felleskapets midler og foreldrebetaling. Høyre ønsker å gi felleskapets midler til private eiere mens vår ideologi er at slike saker løses best av felleskapet.