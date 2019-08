Meninger

Skrevet av Arne Opdahl, listekandidat Oppdal SV

Det var vel i Håkon Lie sine velmaktsdager, at utsagnet om at Ap er da vel ikke noen barnehage, ble lansert. Uenighet med generalsekretæren ble ikke tålt. Nominasjoner ble for eksempel regissert til minste detalj.

Her i vår lille andedam har Oppdal Ap gjennomført sin «nominasjonsprosess», og jeg er redd, med dramatiske følger. Resultatet ble kringkastet i lokalpressa. Men prosessen bak ville ingen fortelle om. Ryktet går om telefonaksjoner og vervekampanjer.

Resultatet ble at sittende ordfører Kirsti Welander, enstemmig nominert for en ny periode, til de flestes overraskelse, ble kastet som toppkandidat og Tor Snøve ble bokstavelig talt skjøvet opp på ordførerkandidatplassen.

Flere av de nominerte, med veteranene Trond Mesloe og Arnt Gulaker i spissen, trakk seg i protest mot «prosessen» før og under møtet. Veteranen Odd Gorset annonserte til og med at han meldte seg ut av Oppdal Ap i protest.

Og så var det begrunnelsen for å kaste Kirsti Welander: «Mange nå ville ha en oppdaling som ordfører, en som kjenner bygda og vet hva som foregår her.»

Tor Snøve: – Ordet oppdaling er et vidt begrep Ordførerkandidaten til Oppdal Ap mener det er opp til hver enkelt å identifisere seg selv som en oppdaling.

Så fulgte to innlegg fra Mogens Rasmussen og Monica Flor om temaet ekte oppdaling kontra innflytter. Ingen var i nærheten av å komme inn på det vesentlige med dette, og det som folk reagerte på.

Så fulgte lokalpressen opp saken. Intervju med flere innflyttere som fortalte om sine erfaringer med å være innflytter. Fortsatt var ingen i nærheten av å si noe om hva nominasjonsprosessen egentlig var: Et udemokratisk, råttent spill, fritt for folkeskikk og folkevett.

En personlig vendetta med skjulte samtaler i lukkede rom og telefoner, mellom sentrale personer, med mål om endelig å ta rotta på sin egen ordfører og partimedlem. Et personlig angrep som altså gikk ut på å karakterisere henne som en innflytter uten kjennskap til bygda og det som foregår her. Og når de som sto bak dette ble spurt om begrunnelsen, ble bare «hemmelig valg» framført som den eneste kommentaren.

Reaksjonene var sterke rundt i oppdalssamfunnet også. Hvordan kunne dette skje? Hva hadde Kirsti Welander gjort feil, som medførte denne politiske dommen?

For mange av oss som har fulgt med på dette fra utsida av politikken, har Kirsti Welander på alle vis gjort en formidabel innsats for Oppdal kommune, og ellers jobbet beinhardt, med åpne og ærlige kort for å gjennomføre Ap sine valgløfter.

Ved uenighet har dette blitt behandla på en åpen og redelig måte virker det som. Hun har på mesterlig vis turnert en mer enn frittgående og ambisiøs varaordfører, og tatt tyren ved hornene mang en gang når Sigmund Fostad har herjet som verst fra talerstolen.

Ikke siden Arne Braut ble fjernet fra ordførerposisjonen via en Sp-organisert strykekampanje, har noen lokalpolitiker i Oppdal blitt behandlet slik Kirsti Welander ble behandlet før, under og etter nominasjonsmøtet.

Og hva blir så konsekvensen av dette? Hvordan blir valgresultatet påvirket av dette? Vurdert ut fra meningsmålingene og det som folk sier på bygda, blir resultatet dramatisk. Oppdal Ap blir halvert? Det kan en kalle en ekte Phyrros-seier eller «å vinne slaget, men tape krigen».

Oppdal SV vil jo ikke at Oppdal Ap skal minimaliseres eller marginaliseres. Koalisjonen Sp og Høyre blir formidabel i kommunestyret, slik det ser ut de neste fire år. Vi trenger en størst mulig opposisjon mot denne koalisjonen.

Men hva skulle til for at dette ikke skulle komme så skjevt ut? Jo, Tor Snøve måtte for eksempel beklage det som skjedde overfor Kirsti Welander og resten av Oppdal Ap. At hans bakspillere under møtet ikke skjønte at en katastrofe var under oppseiling, er meg totalt uforståelig, med de reaksjonene som kom allerede når Tor Snøve sitt kandidatur ble lansert!

Tor Snøve måtte i tilfelle innrømme at dette var et stort feiltrinn. Men det vil vel bare ikke skje? Han har hatt flere anledninger til å gjenopprette litt av tilliten etter nominasjonsmøtet.

Å takle uenighet og politiske nederlag er en kunst, og krever modenhet og tålmodighet. Til de som egentlig ville ha stemt Ap: Gjør heller det, enn å stemme Sp eller Høyre. Eller stem SV da, selvfølgelig! Så blir det spennende å se hvilke konstellasjoner som blir resultatet etter valget. De som får flest stemmer bestemmer! Og du må opp av godstolen og stemme!