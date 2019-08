«Ola går til valg på barnas premisser»

Meninger

Skrevet av Ida Martine Schei (småbarnsmor og listekandidat Rennebu Ap), Malin Paulsen (småbarnsmor og listekandidat Rennebu Ap) og Inger Helene Havdal (småbarnsmor og kommunepartileder Rennebu Ap)

Med unge kandidater på topp og småbarnsmødre på lista kan vi slå i hjel myten om at det er vanskelig å få med seg unge inn i politikken. Gubbepartiet finnes ikke i Rennebu Arbeiderparti. Her har vi en ordfører som satser på barna våre, og et parti som setter de unge øverst.

Vår yngste kandidat, Egil Berntsen står på 3. plass. Unge lovende varaordfører Marit Bjerkås står på 2. plass. I tillegg har vi småbarnsmødre som gjerne tar med seg barna sine ut i marka for å drive valgkamp.

Er det ikke sånn politikk skal være? Et lag som tar med seg alle, og som tilrettelegger for at vi kan drive politikk uansett livsfase.

Vi ønsker at barna våre skal ha et godt sted å være når de vokser opp i Rennebu. En god, kommunal barnehage som sikrer plass til alle, og en god fellesskole hvor barna kan få et stødig fundament. Vi ønsker gode turmuligheter, og arenaer vi kan oppsøke for å bruke tid sammen med familien.

Et trygt sted hvor samhold og fellesskap står i fokus. Dette er grunnen til at vi har valgt å engasjere oss. Vi velger Ola og Arbeiderpartiet fordi vi mener dette gir gode forutsetninger når våre barn skal vokse opp. Og vi mener Rennebu har alle forutsetninger for å være et godt sted når arbeiderpartiet satser på barn, unge, kulturliv og frivilligheten.

Når vi som unge småbarnsmødre bruker av tiden vår til å drive med politikk, slik at våre barn skal ha et godt sted å være, håper vi du vil bruke din tid til å stemme på Rennebu Arbeiderparti 9. september!

