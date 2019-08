Meninger

Skrevet av Eirik Lien, listekandidat for Oppdal Venstre

Oppdal Venstre ser at togtilbudet er i ferd med å rakne. Buss- og togtilbudet til/fra Trondheim må være et reelt alternativ for pendlere i vår arbeidsregion. Togtilbudet til Værnes bør komme innbyggerne i Oppdal til gode. Vi kan ikke godta at vi får et dårligere togtilbud, og dermed færre muligheter for både reiser og pendling med tog, enn våre naboer lengre nord i fylket.

Vi hører at det skal lønne seg å ta grønne valg i hverdagen. Slik er det dessverre ikke om du skal reise til Trondheim. Togene går for sjelden, billettprisene er for dyre. Har man noe man skal rekke, er det dessverre slik at bilen er langt bedre egnet til å komme seg frem.

Oppdal er ei attraktiv bygd å bo i, og kan bli enda mer attraktiv med et bedre kollektivtilbud. Derfor mener jeg at man bør ha flere tog til og fra Oppdal. Er du i Trondheim lengre enn til halv 4, er neste mulighet med toget over sju og en halv time senere. Skal du nordover i fylket, går det lokaltog hver time. Det blir for sent å komme til Oppdal kl. 01.00 på natten.

Løsningen er å få til totimersfrekvens på Dovrebanen, som vi vet er fullt mulig dersom alle drar i samme retning.

Fare for solslyng skaper forsinkelser på Dovrebanen Lars Egil Samuelsen Tiihonen var mandag én av passasjerene fra Trondheim til Oppdal som satt på et fullt og glovarmt tog.