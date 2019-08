Meninger

Først av alt vil jeg gratulere med ei flott martnasåpning!

Som hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag er det stor stas å endelig besøke Rennebumartnan og få oppleve martnasstemninga her på Berkåk.

Etter en flott åpningsdag her på Rennebumartnan er jeg imponert over jobben som legges ned for å fremme håndverk, kvalitet og kompetanse.

Praktiske ferdigheter er like viktig som teoretiske, og det er noe vi må løfte sterkere inn i skolen. Trøndelag Fylkeskommune er stolt støttespiller av martnan.



Årets tema «NATURligvis» kobler mye av det vi er opptatt av i nye Trøndelag, kompetanse, det grønne skiftet, kulturliv, kvalitet, kortreiste produkter, miljø og lokalmat.

Her samles 150 utstillere fra hele landet for å presentere et levedyktig og svært livskraftig handverk med en stor bredde i både materialer og uttrykk.



Fylkeskommunen har bevilget midler til videreutvikling av Rennebumartnan i prosjektet «Kreativt rom». Vi mener Rennebumartnan er viktig for å løfte håndverket, vise bredden og kunnskapen som ligg i tilvirkning av produkter, samt det å formidle tradisjonshåndtverk i en moderne tid.

«Kreativt rom» har fokus på videreføring av nye og tradisjonelle ferdigheter, produksutvikling, kunnskap og nytenking - alt med et bærekraftig perspektiv, og i år er det treet som står i fokus.



Og det er NATURlig nettopp her i Rennebu, i en kommune hvor en virkelig har satsa på skogen som ressurs. Skogen og trevirke er viktig for Rennebu, for Trøndelag, og for å nå viktige klimamål i et nasjonal perspektiv. Vi vet at et aktivt skogbruk og økt bruk av tre i Norge føre til stor utslippsreduksjon av CO2, derfor er fagkunnskap og et aktivt og bærekraftig skogbruk viktig.

Nettopp derfor de grepene en gjørs med årets martna så spennende, hvor en viser naturressursers kretsløp, i år treets reise fra hogst til ferdig produkt.



Som politiker er jeg veldig opptatt av hvordan vi tilrettelegger for at barn og unge skal føle mestring, bruke sine ferdigheter og lære gjennom både praktisk og teoretisk læring.

«Ung skaperglede», som er en svært viktig del av martnan, lar barn og unge prøve ut forskjellige råstoffer, teknikker, kreativitet uten grenser noe som igjen skaper grobunn for mer nysgjerrighet. Og det er veldig veldig bra.



Så er det sånn, at martnaden kunne ikke blitt til uten en formidabel innsats fra hele Rennebu og nabobygdene. Frivillige som stiller opp, år etter år, for å legge til rette for en god martnadshelg. Det er en stor dugnadsinnsats som skal til for å gjøre hele dette området klart til martnan, mange som still hele helga som frivillig, på den måten sikrer inntekt til lag og organisasjoner.

Som Kenneth Teigen sier det: «- de er grunnmuren for hele martnan og virkelig verdt å framheve.»



Det er ingen tvil om at kultur er en viktig del av distrikts og regionalpolitikken i Trøndelag- aktive lokalsamfunn kan ikke vedtas, men skapes når gode krefter drar mot samme mål.

Hva betyr så Rennebumartnan i et trøndersk perspektiv? Jo Rennebumartnan løfter håndverkstradisjoner, sett fokus på fagkompetanse, naturlige materialer, lokalmat, kulturarv, men kanskje viktigst av alt håndverkstradisjon inn i en ny tid.