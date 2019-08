Barns oppvekstmiljø; som villaksens gytegrop?

Meninger

Skrevet av Ragnhild Løvseth Øverland, Rennebu KrF

Jeg bor ved Orklas bredd. Fantastisk heldig som får høre brusing, følge vannstand opp og ned, og ikke minst se laksen stå i strømmen under brua. Det jeg ikke kan se, er kanskje det aller mest fantastiske: At smolten reiser hjemmefra for så å komme tilbake et par år senere for å finne sine gytegroper. I år er det villaksens år, og villaksens reise inspirerer meg til å se sammenhenger både i natur og samfunn.

En barnehage er grunnleggende for et nærmiljø. Forskrift til barnehageloven understreker dette i et eget fagområde «Nærmiljø og samfunn». Krf mener at uten nysgjerrige barn som utforsker, finner skjulte og synlige skatter, leker, lærer og inspirerer sitt eget nærmiljø, blir framtiden for ei grend mer usikker.

Krf går til valg på et ti-punkts program. Punkt nummer 7 sier at vi vil gi dagens småbarnsforeldre i og rundt Innset et tilbud om gjenåpning av Innset barnehage.

Vi må selvsagt finne ut om den er savnet og ønsket, om aktuelle foresatte vil prioritere den framfor dagens tilbud. Er det stor nok interesse slik at gruppa i seg selv vil gjøre barnehagen attraktiv? Det er allerede deler av infrastruktur og økonomi på plass om det er et reelt ønske og politisk vilje.

Krf fremmet forslaget om å bevare barnehagen på Innset i samme møte som da skolene på Innset og Voll ble vedtatt nedlagt januar 2017. Krf mente da at en sak om nedleggelse av Innset barnehage, ikke kan behandles kun som et vedheng i en tung skolesak. Krf ble nedstemt.

Ja, Krf støttet vedtaket om at Innsets 21 skolebarn skulle bytte nærskole. Hvordan vedtaket etter 2 års virkning i dag oppleves av elever og foreldre tar vi gjerne imot tilbakemeldinger på. Det handler ikke om at vi ønsker å rippe opp i noe. Det handler om at vi som folkevalgte brukte makt den kvelden i januar 2017 som vi vet har ringvirkninger. De har vi helt sikkert ikke vært flinke nok til å se og lytte til. Det er ikke for sent å snakke sammen.

Jeg leser på forskning.no om villaksen. Det gir meg et sterkt bilde på for hvorfor vi tenker at det lokale oppvekstmiljøet er avgjørende for identitet og tilhørighet: «Lengre tid i havet for villaksen fører også til at flere glemmer vandringsveien når de skal «hjem», og havner i andre elver…»

At Rennbygge finner hjem i framtiden må være en avgjørende drivkraft i arbeidet vi utfører i dag.