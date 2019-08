Meninger

Skrevet av Aud Marie Bøe, leder for Oppdal Sau og Geit og Beite- og rovviltutvalget

I april 2018 var overskrifta «Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år». Og det fortsatte med: «Aldri har så få søkt om erstatning for tap av sau og lam».

Dagens artikkel fortsatte med «Færre søknader om felling». At store tabloide medier ynder å bruke slike overskrifter, overrasker ikke, men når våre lokalaviser gjør det, i dette tilfellet Opdalingen, blir jeg skikkelig skuffet. Mulig jeg er naiv, men jeg forventer at våre lokale aviser vet at landbruket i Oppdal er ei hjørnesteinsbedrift i kommunen, og at sauenæringa er en stor del av landbruket.

Da forventer jeg også at journalisten bruker overskrifter som gjenspeiler fakta. Særlig da vi vet at mange leser kun overskrifter og ingress, og tolker det som en sannhet. Ei lokal avis, som har to landbrukskommuner, med mye sau, som sitt dekningsområdet, burde være interessert i å støtte og framsnakke en av de viktigste næringene i sine kommuner.

Tittelen «Aldri har det vært færre rovviltskader på sau». Hvor har journalisten det fra? Det er ingen som kan bevise denne påstanden. Det som er sant, og kan bekreftes, er at antall sau som er dokumentert tatt av rovvilt er redusert. Det betyr ikke at det er færre dyr tatt av rovvilt.

Oppdal har flest husdyr på utmarksbeite av alle landets kommuner. Fra 1996 til 2018 ble det sluppet mellom 38 000 og 48 500 sau på utmarksbeite i Oppdal. Tapet de samme årene var 2119 i 2002, med en topp i fjor, hvor tapet var 3453 sau og lam. Prosentvis har tapene ligget på pluss/minus seks prosent. Det betyr at tapene fremdeles er alt for høye. De er langt høyere enn de var på 1980 tallet, før for eksempel jerven etablerte seg.

For å få dokumentert en sau/ lam tatt av rovdyr, må vi først finne kadaveret, det bør være ganske ferskt slik at åtseldyr ikke har gjort skade og ødelagt bevis på hvordan dyret døde. Vi har eksempler på funn av død søye med brekt fot i bekk.

Den blir dokumentert druknet. Femti meter unna finner vi lammet til søya, dokumentert drept av jerv. Det som mest sannsynlig har skjedd her, er at jerven har jaget dyrene, søya skadet seg i flukt og druknet i bekken, mens lammet ble tatt av jerven. Det sier statistikken, som overskriftene her viser til, ikke noe om.

«Færre søknader om felling» og «Aldri har så få søkt om erstatning for tap av sau og lam» i sammenheng med overnevnte overskrifter, er det enkelt for den som ikke er berørt av rovdyrproblematikken å konkludere med at rovdyr ikke er noe problem.

Og direktør for Miljødirektoratet tolker det slik når hun konkluderer med at «tallene reflekterer at tiltakene for å forebygge tap har fungert». Realiteten er at det er ei næring som er sliten av å forsøke å få byråkrater til å forstå problemet. Og vi har en lang vei å gå når til og med lokalavisen for to store sauekommuner velger å presentere så lite nyanserte artikler.

