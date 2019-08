Oppdal – verdens beste kommune å bo i?

Meninger

Skrevet av ordførerkandidat Geir Arild Espnes og 2. kandidat Ola Husa Risan, Oppdal Senterparti

Tidligere i sommer fikk vi vite at Oppdal var kåret til Norges beste kommune å bo i. Norge er rett som det er blitt kåret til verdens beste land å leve i, så kanskje er det ikke så rart om en lurer på om Oppdal er verdens beste kommune å bo i?

Vi skal selvfølgelig ikke la dette gå til hodet på oss oppdalinger, men stolte må vi få lov til å være. Men selv her, i den beste kommunen i verdens beste land, er det saker som skal utvikles videre. Dette må vi gripe fatt i, slik at vi også i fremtiden er en god og trygg kommune å bo i.

Oppdal Senterparti har klare planer. Vi vil arbeide for at kommunens arealplan blir utformet slik at den tar vare på både de fastboendes og hyttebefolkningens behov. Iblant kan det oppstå kryssende interesser, da er det viktig å finne gode kompromisser. Ny næringsutvikling skal vektlegges. I den sammenhengen er videreutvikling av kommunens infrastruktur viktig. Det må gis støtte til nyetableringer i alle deler av Oppdal, både i sentrum og i grendene. Det skal være ledige og attraktive boligtomter i alle deler av kommunen vår.

Oppdal Senterparti tror ikke at større kommuner automatisk fører til mer trivsel eller bedre økonomi for kommunene. Vi mener at nærhet til tjenestene, lokalkunnskap og kjennskap til tjenesteyterne skaper trygghet og trivsel for innbyggerne. Dette vil på sikt bidra til god økonomi og god tjenesteyting i kommunen. Skal Oppdal kommune slås sammen med andre kommuner, er det innbyggerne som må avgjøre dette ved en folkeavstemning.

Både sentrum og grender skal utvikles videre. Slik sikrer vi en god kommune å bo i for alle oppdalinger. Det er viktig at regionale og statlige servicekontor og tjenestetilbud i Oppdal opprettholdes og styrkes.

En kommune er en institusjon som ikke fungerer uten at innbyggerne er engasjerte og føler tilhørighet. Det er derfor viktig å legge til rette for frivillig arbeid i kultur og idrett. Alle må få mulighet til å delta i beslutninger som angår kommunens innbyggere.

Det skal tas godt vare på miljø og klima. Tiltak som reduserer klimautslipp og gir miljømessig gevinst må gjennomføres, selv om de krever ekstra investeringer. Holdningsskapende arbeid er viktig! Vi vil skape et godt kollektivtilbud, med større mulighet for å reise miljøvennlig. Vi arbeider for gode pendlertogtilbud, to-timersfrekvens i togtilbudet mellom Oslo og Trondheim og ladestasjon for elbiler i Oppdal. Og vi ønsker at alle innbyggerne skal få adgang til fibernettet.

Vi må være i stand å ta utradisjonelle og nyskapende grep i utviklinga av lokalsamfunnet vårt. I dette arbeidet er det nyttig å få råd og innspill utenfra. Utdanningsinstitusjonene, som NTNU i vår region, har forsknings- og utviklingskompetanse som vi kan gjøre bruk av.

Senterpartiet vi styrke det regionale samarbeidet mellom kommuner i vår region – og med fylkeskommunen. Vi fikk topp-plass på Kommunebarometeret, men det må fortsatt arbeides målbevisst med «omdømmebygging» og synliggjøring av Oppdal kommune. Oppdal skal være en kommune der folk ønsker å slå seg ned og leve sine liv!

Det er viktig å få med nye innbyggere slik at de føler seg velkommen og inkludert. Folk som flytter hit skal ikke få følelsen av at de blir holdt utenfor og ikke er «ekte oppdalinger». Alle vi som bor i Oppdal skal ha samme rett til innflytelse på det som angår våre liv.

Spesielt viktig er det å få ungdommen med i arbeidet for å utvikle bygda til et godt og attraktivt sted å være. Senterpartiet vil arbeide for at unge virkelig skal bli hørt og få anledning til å legge fram sine tanker om hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. Vi går inn for at ungdomsrådets leder skal få møte- og talerett i kommunestyret.

For å få dette til skal Oppdal Senterparti være garantisten for en forsvarlig og ansvarsfull økonomipolitikk i Oppdal kommune. Vi skal sette tæring etter næring, ikke bruke mer penger enn vi har, og sørge for at det er dagens generasjon som tar regningen for sine investeringer og sin pengebruk.

Oppdal Senterparti er partiet «med hjerte for hele Oppdal». Vi håper dere gir oss tillit og stemmer på oss ved valget som nærmer seg, vi skal ta godt vare på din stemme. Vi vil arbeide hardt for at Oppdal skal være Norges beste kommune å bo og leve i for alle.

