Meninger

Skrevet av Thorvald Storli og Olav Martin Mellemsæter, listekandidater Oppdal Høyre

I disse dager og i 14 dager har kommunen med knappest mulig flertall i kommunestyret sugerør i din og min lommebok. Før denne rettsforhandlingen har kommunen brukt 2 millioner kroner ifølge Ane Hoel.

Nå ruller det på 100 til 150.000 kroner per dag. Denne runden i retten vil koste kommunen svimlende 4-6 millioner kroner. Dette bare for: Om det skal være gress eller grus under løypa?! Det er sakens kjerne, og vil avsløre seg ved befaringer i disse dager.

Alternativ trasé vil fremstå som å ligge svært godt til rette. Skulle ekspropriasjon nå frem, vil flere titalls millioner komme i tillegg. Da er den store spenningen ved valget: Vil velgerne gi oss mandat til å stoppe galskapen? Å kaste bort 8 millioner kroner på ingenting burde være nok!

Fornuftigere prosjekter å bruke penger på i kommunen står i kø.

Godt Valg!