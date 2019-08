Meninger

Skrevet av Kari Hage, Oppdal Høyre

Innledningen i et leserinnlegg om eldre i Oppdal i lokalpolitisk ramme er en klargjøring av begreper. Begrepet «eldreomsorg» er upresist da det sikter til en gruppe mennesker i samfunnet som om alle trenger omsorg. Det er ikke riktig, svært mange eldre og gamle er friske og selvgående. Denne befolkningsgruppen skal ha oppmerksomhet uten at det kalles omsorg – og hva skal vi da kalle det? Eldreappell? Å appellere til eldre?

Et statistisk forsøk på å spå om fremtiden antyder at i Oppdal i år 2030 vil omtrent en fjerdedel av innbyggerne være «eldre». I appell til eldre mener vi at trygghet, tilgjengelighet og forutsigbarhet er viktige stikkord. Med trygghet mener vi alt fra snøbrøyting, strøing og gatelys til kollektive transporttilbud og hjelp og tilsyn i hjemmet.

Med tilgjengelighet tenker vi på lett adgang til ulike servicetilbud, forretninger, helsetjenester, skilting, sosiale møteplasser, frilufts- og mosjonsområder og toaletter. Med forutsigbarhet peker vi først og fremst på stabilitet og varighet i trafikkløsninger og plassering av og adgang til servicetilbud.

Og lokalpolitikere kan venne seg til å følge med på og snakke opp forretninger og offentlige kontorer som ikke forandrer plassering eller innvendig organisering. Man vil legge vekt på at ulike tilbud skal gjøres godt kjent og bestå, men samtidig være åpen om at deltagelse er frivillig og basert på den enkeltes opplevelse av sin alderdom.

Med dette er lokalpolitikere i Oppdal oppfordret og utfordret til å implementere hensyn til eldre i alle sine avgjørelser. De skal ha fokus på å ta hensyn til svekkede funksjoner som gange, sanser og mental kapasitet, og ta høyde for framkommelighet og anvendelse for alle eldre i hele oppdalssamfunnet.

Det ligger noen forventninger om at det i en aldrende befolkning også er økt sykelighet. Vi vet jo ikke om denne denne spådommen slår inn. Det gjenstår å se om den helsepolitiske debatten vil opprettholde «syke eldre» eller om den dreier mot at syk er syk uavhengig av alder. Det som er sikkert er at alle eldre i Oppdal bor et sted, og det bør de fortsette med, også om de blir syke og trenger hjelp.

Oppdal har et innbydende og inkluderende sentrum, men er også et grendesamfunn. Eldre som ønsker å bo i grendene skal være trygg på at de får hjelp hjemme når de trenger det. Eneste begrensningen kan være ved stort behov for hjelp og mange besøk og krevende vær og føre for kjøring. Da må en innstille seg på at noen senger på sykehjemmet må brukes kortvarig på grunn av vær eller streng kulde, avhengig av hvordan den eldre hjemmeboende har organisert oppvarming.

Vi tror og ønsker at dette skal være en troverdig appell til eldre og alle som bryr seg om eldre.

