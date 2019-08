Velgerne fortjener å få vite hvor partiene egentlig står i Gjevilvassdal-saken

Meninger

Skrevet av Haakon Nordseth (V), Mari Rui Heiniger (MDG) og Tore Aasheim (SV)

Nå krever vi et entydig svar fra de andre partiene, i særdeleshet grunneierpartiet Senterpartiet. Det fortjener velgerne å vite før de avgir sine stemmer.

Det er nå, i årets lokalvalg, at det avgjørende slaget om vår alles Gjevilvassdal står. Vedtaket om ekspropriasjon er ingen garanti, det er flertallet i kommunestyret som bestemmer. ​Velgerne må få vite hva partiet de stemmer på akter å gjøre:​

​​Vil dere aktivt jobbe for skiløype på veien inn gjennom en bilfri Gjevilvassdal fire måneder hvert år? ​

​Dette er ikke bare et ja eller nei spørsmål. Det er også et svært viktig verdispørsmål. For dersom Gjevilvassdalen går tapt, står andre områder og prinsipper for fall.​

​​Paven sa en gang «Av alle uviktige ting her i verden er fotball det viktigste.» Av alle uviktige saker i valgkampen i Oppdal er skiløypa inn gjennom en bilfri Gjevilvassdal den viktigste. ​

​Denne saken skiller oss politiske kamphaner og -høner på en utrolig tydelig måte. Denne saken er selve syretesten på hvilke verdier vi ønsker skal råde grunnen i lokalsamfunnet vårt fremover.​

​Ja, vi skal respektere privat eiendomsrett, men ønsker vi å la den tukte et helt samfunn som lever av natur, snø og ski?​

​Ja, vi skal respektere mindretallet, men skal vi stå og se på at det ressurssterke mindretallet overkjører sitt eget flertall?​

​Ja, vi lever av hyttenæring, men må vi bygge ned et av landets vakreste kulturlandskap for det?​

​Ja, vi er opptatt av helse. Da lager vi ikke bilvei av Oppdal sitt viktigste myldreareal vinterstid, for alle uansett alder, form og fasong.​

​Ja, vi er opptatt av miljø og naturkvalitet. Da åpner vi ikke for biltrafikk inn gjennom et strøkent stille snølandskap av verdensklasse.​

​Ja, vi er opptatt av primærnæringa vår. Da hører vi på flertallet av de som skal drifte dette umistelige spiskammeret frem i tid.​

​Husk, det er en god stund til vi får vite den endelige prisen. Når den tid kommer kan vi sjekke kontoen, og ta den endelige avgjørelsen. Men om vi går inn for brøyting, biltrafikk og til og med hyttebygging i dalen - det vet vi allerede nå.

Vi i Venstre, SV og MDG vet hva vi står for; hva med Sp, Ap, Krf og Høyre?​

Vil velgerne gi oss mandat til å stoppe galskapen? Thorvald Storli og Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre mener kommunen bør bruke penger på andre prosjekter enn skiløype i Gjevilvassdalen.