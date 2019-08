Jeg kan ikke skjønne at det er riktig at det kun satses på sentrum

Meninger

Innlegget fra Senterpartiets Vegar Hyttebakk er interessant å lese. Det beskriver mange muligheter for næringsutvikling på en bærekraftig måte med landbruk og skogbruk som ressursgrunnlag. Dette er helt i tråd med det grønne skiftet som Rennebu Arbeiderparti er i ferd med å gjennomføre.

Skal Rennebu fortsatt være sentrumsfiksert? Mener at hvis de skal komme misnøyen til livs må hele kommunen bli sett og få verdi.

Siste kommunestyreperioden har vært spesiell og svært utfordrende for våre politikere. Kommunen hadde svært dårlig økonomi samtidig som debatt om kommunesammenslåing med Oppdal dominerte den første delen av perioden. Her var kommunestyret enige om hvordan saken skulle behandles. Rennebu sine innbyggere skulle få uttale seg i en folkeavstemning. Det ble et meget klart flertall mot sammenslåing. Selv om mange kommunestyrepolitikere i Rennebu var for sammenslåing fulgte de aller fleste folkeavstemningsresultatet. Kun to representanter for SP stemte allikevel for sammenslåing mot folkets vilje, deriblant Sp’s ordførerkandidat (ref. OPP avisa 22.09.16).

Økonomien i kommunen var den utløsende årsaken til at et flertall i kommunestyret prioriterte å satse på Berkåk skole og å legge ned skolene på Voll og Innset. For lokalsamfunn er det alltid tungt når skolen blir lagt ned. Men kommunen har mange oppgaver å utføre og trenger det økonomiske handlingsrommet som Rennebu i dag er i ferd med å skaffe seg. Vi har også en skole på Berkåk som både elever og lærere er fornøyd med så langt jeg har registrert.

Det største vekstområdet i Rennebu kommune har i mange år vært Nerskogen. Med kommunens velvilje er det bygget mange hundre hytter siden årtusenskiftet. Her har kommunen hjulpet til med finansiering av ny butikk, bidratt til oppkjøring av skiløyper, vært en aktiv medspiller i Nerskogskonserten og fått oppjustert bevilgningene til Nerskogveien fra 10 til 22 millioner kroner. Arbeidet har også fått framskyndet prioritering. Utbedringen skal starte i høst. Dette har kommunen gjort i samarbeid med hytteeierforeninger og fastboende. Nerskogen er i dag mer verdsatt som hyttedestinasjon enn Oppdal. Jeg kan derfor ikke skjønne at det er riktig at det kun satses på sentrum.

Når det gjelder dialog med befolkningen har Ola Øie vært meget aktiv. Han har årlig gjennomført bedriftsbesøk i hele kommunen. Det har vært arrangert dialogmøter og folkemøter for å diskutere aktuelle saker og for å få innspill. Grendelagene har vært invitert inn på møter i formannskapet for å legge fram syn på ulike saker. Vi har også en ordfører som har vært meget synlig både på arrangement og i media for å framsnakke Rennebu.

Ordfører Ola har mange ideer og innspill til utvikling både kommunalt og regionalt. Et eksempel på dette er ideen om å legge en godsterminal til Rennebu. Saken har vakt stor interesse lokalt og regionalt. Bærekraftig hytteutbygging er en annen sak der Ola har vært aktiv. Adresseavisen reiste helt til Nerskogen for å lytte til vår ordfører. Dette ble senere trukket fram som et prima eksempel lederplass i avisa.

Arbeiderpartiet er opptatt av å ha en tydelig strategi og retning i det politiske arbeidet. Det gjelder både næringsutvikling, bygdeutvikling og ikke minst innen helse og oppvekst. For å få det økonomiske handlingsrommet dette krever har prioriteringene som har vært gjort vært viktige og riktige. Rennebu er inne i en god utvikling og har fått endret kursen på økonomien! En stemme til Rennebu Arbeiderparti og Ola Øie er den beste garantien for at denne utviklingen fortsetter de neste fire åra.

Harald Holm, medlem

Rennebu Arbeiderparti