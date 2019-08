Venstre vil gjøre hverdagsturene mer tilgjengelige

Meninger

I Oppdal finnes det utrolig mange fine turstier. Både små og korte, og lengre og mer spektakulære. Noen av dem er godt merka, mens andre er mer eller mindre godt bevarte hemmeligheter. Hvis du er så heldig at du bor på Driva, der det bor noen ekte turløype-ildsjeler, kan du enkelt finne mange fine stier gjennom en oversikt på ei nettside, med gode beskrivelser, kart og godt merkede ruter. Hvis du derimot bor i sentrum eller i en av de andre kretsene skal du være god på både internettsøk og navigering i terrenget for å finne fram til alle de fine turene som gjemmer seg i skog og lier.

Vi i Oppdal Venstre vil at alle skal ha tilgang til godt merkede hverdagsturer der de bor. Turene skal ikke være tilgjengelige bare for dem som allerede er godt kjente i alle kroker av bygda, men også for dem som er nye i kommunen, eller ikke er så bevandret i Oppdalsnaturen.

Vi vil jobbe for:

- Lett tilgjengelige hverdagsturer i nærheten av alle boligområder i alle kretser

- Godt merka parkeringsplasser, og godt merka stier

- En felles turapp som viser turer i hele kommunen på et kart, med gradering og beskrivelse av turene

Turer i skog og fjell er positivt både for den fysiske og den psykiske helsa, og forskning viser at tilgjengelighet er svært avgjørende for hvor ofte folk går på tur. Satsing på folkehelse er økonomisk lønnsomt. La oss gjøre noe med det!