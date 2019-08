- Eksisterende arbeidsplasser er like viktig som nye arbeidsplasser

Meninger

Det er gledelig lesning for oss som grûnderfamilie, at Rennebu Ap går inn for alternativ nord i valget om hvilken trasè Fv700 skal ha gjennom Berkåk sentrum (ref Facebook 26.08.).

Ap har holdt kortene tett ved brystet hva angår trasèvalget, og har ikke gjort det lett for næringsliv og boliger i denne tiden. Partiet ser nå ut til å ta på alvor de store utfordringene spesielt servicenæringen, vil få etter at ny E6 står ferdig. Sent, men godt, at «arbeidernes parti» nå tar hensyn til lokale arbeidsplasser..

Høyre har tidlig gått ut med at de går for nordre alternativ.

Senterpartiet foretok, som eneste parti, et bedriftsbesøk slik at vi fikk belyst våre utfordringer rundt veitrasevalget. Dette var svært nyttig og representantene lyttet villig til våre synspunkt. Ordførerkandidaten ønsket, til vår glede, å gå inn for alternativ nord.

Rennebu KrF’s ordførerkandidat skriver i et innlegg i lokalavisa 28.juli, at Rennebu trenger flere arbeidsplasser. Thorsen etterlyser nytt næringsliv, og «glemmer» å nevne kommunens eksisterende arbeidsplasser. Berkåk Veikro har i sommersesongen mellom 25-30 medarbeidere, og har belyst i flere innlegg at veivalget vil bety være eller ikke være for vår bedrift. Det virker som Thorsen ikke tar på alvor at bygdas næringsliv er opptatt av disse såkalte «kassaapparatene» - slik du betegner disse bedriftene. Disse private «kassaapparatene» er med og betaler for velferden i kommunen vår. Videre blir det påpekt at initiativet bør komme fra næringslivet. Til nå har 3 av 3 bensinstasjoner utrykt ønske om tomt. Reguleringsplanen åpner ikke for dagligvare-etablering. Hva mer kan vi gjøre før vi vet hvilket veialternativ vi får?

Vi er også opptatt av nytt næringsliv, men er det slik at du og Krf ikke ønsker det lokale eksisterende næringslivet i «gamle» sentrum? Dersom vi mister 20 arbeidsplasser som følge av ny E6/Fv700, og det skapes 10 nye pga av etablering på nytt næringsareal, så har vi fortsatt et minus å dekke opp. Skal vi erstatte gamle arbeidsplasser med nye er vi like langt. Målet må være satsing både på nye OG på gamle.

På Rennebu KrF’s facebookside er partiet opptatt av å ta inn flere flyktninger og påpeker blant annet kommunens gode mottaksapparat, og den gode statistikken med fullført skole og videre ut i arbeidslivet. Dette er vi helt enige i. Vi tar ansvar for at våre nye landsmenn skal komme seg ut i arbeidslivet. Skal kommunen opprettholde det gode omdømme må arbeidsplasser i spesielt servicenæringen bevares, siden dette ofte er deres første møte med arbeidslivet i Norge. En arbeidsplass i servicenæringen er like viktig som enhver arbeidsplass.

I innlegget uttaler Thorsen at han ikke har bestemt seg for trasevalg. Dette gjør oss dessverre bekymret. Dette innlegget blir familiens siste offentlige innlegg før denne saken avgjøres, og vi føler vi har forsøkt det vi kan for å bevare livsverket med 25 lokale arbeidsplasser. Vi håper du og Krf tar et fornuftig valg hvor dere i første rekke tenker på lokale arbeidsplasser og bygdas befolkning.

Mvh

Inge Olav Nyberg og Anne Karin Nyberg