Førstegangsvelger? Du kan være avgjørende

Meninger

Skrevet av Mari Rui Heiniger, 1. kandidat Oppdal Miljøpartiet De Grønne

Å forhåndsstemme er heldigvis veldig enkelt:

Du finner nærmeste valglokale på valg.no

Husk legitimasjon

Du kan stemme i alle valglokaler, uansett hvor du bor til vanlig

Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6.september

Du som er utenlandsk statsborger, men har bodd i Norge de tre siste årene før valget, har også stemmerett ved lokalvalg

Du som er fra et annet nordisk land, og ble bosatt i Norge før 30. juni i år, kan også stemme

Lurer du på om lokalvalget egentlig angår deg? Det gjør det! Når du har blitt 18 år kan du endelig være med og forandre samfunnet til det bedre.

Her er noen saker som gjelder deg som førstegangsvelger, som Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil kjempe for:

1. Oppdal MDG tar ungdom som er urolige for klimakrisen på alvor, og vil aktivt jobbe for at Oppdal skal bli en mer klimavennlig kommune.

2. Oppdal MDG vil at skolen og lokalsamfunnet vårt skal gjøre dere robuste, gi dere framtidstro og mot, og at ungdom i Oppdal skal få være både nytenkende og kritiske.

3. Oppdal MDG vil ha et sammenhengende sykkelveinett i sentrum og ut til grendene.

4. Oppdal MDG vil jobbe for flere togavganger til og fra Oppdal, noe spesielt studenter trenger, og vil at kommunen skal legge til rette for bildeling.

5. Oppdal MDG vil gi unge tilgang på rimelige boliger i Oppdal, og jobbe for at boligprisene ikke går enda mer opp.

Vi vet at ungdom ikke streiker fordi de er redde, men fordi de er sinte. Ungdommer er rasende fordi voksne med makt vet at vi har en klimakrise, men ikke vil gjøre noe med det.

MDG står på ungenes side. Vi er villige til å ta upopulære beslutninger for å redusere omfanget av klimakrisen, og vi gir ikke opp. MDG støtter klimabrølet 30. august.

Vi har dårlig tid. Forhåndsstem nå.

