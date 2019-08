- Monica Flor, hold deg til fakta

Meninger

Monica Flor, Oppdal Arbeiderpartis 9. kandidat skriver på sosiale medier at i Oppdal så er Ap «utelatt som en samarbeidspartner for SV etter valget, til fordel for Høyre, Venstre, KrF, MDG og SP». Dette fordi Arbeiderpartiet var utelatt fra et samarbeid om årets valgkampavis. Hun skriver videre at det er et «oppsiktsvekkende veivalg for SV i Oppdal i kommende valgperiode».

Snakker dere ikke sammen i Arbeiderpartiet, eller prøver Flor bare å forvirre velgerne?

Initiativet til valgkampavisen ble tatt av Ola Husa Risan i Senterpartiet, som inviterte alle partiene med på spleiseprosjektet. Tanken var å vise evne til samarbeid og å spare miljøet ved å gå sammen om én felles avis.

Andre partier fulgte opp og snakket blant annet med Arbeiderpartiet. De fikk ikke svar, men vi i SV insisterte på at vi måtte prøve «en gang til», før vi gikk videre med prosjektet uten Arbeiderpartiet. For oss var det naturlig å ha med Ap i avisen.

For min egen del snakket og ringte jeg personlig med flere personer i Arbeiderpartiet og oppfordret dem til å bli med i avisen. Jeg mente det var viktig at vi som folkevalgte skulle kunne vise samarbeidsvilje.

Først fikk vi ikke svar. Så fikk vi avslag. Enkelt og greit, og vi seks andre partiene gikk videre med avisprosjektet. Og, når sant skal sies ble det en fin valgkampavis, og jeg håper mange i Oppdal leser den nøye.

Når det gjelder «oppsiktsvekkende veivalg» så har vel ikke Arbeiderpartiet vært de som har kommet først til SV, verken når det gjelder varaordførerkandidater eller enkeltsaker. Og vi synes heller ikke veivalget med å kaste sin kvinnelige ordfører, var særlig elegant heller.

Vi i SV oppfordrer folk til å stemme sosialistisk, det være seg Ap, men selvsagt aller helst SV – det er vi som er garantisten for en rød og grønn sosialistisk politikk i Oppdal.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: SV kommer til å støtte den ordførerkandidaten som gir oss størst gjennomslagskraft og posisjoner ut fra det velgerne bestemmer. Jeg synes Estrid Monica Flor skal konsentrere seg om å drive valgkamp for sitt eget parti, og slutte å fare med vås, så skal vi i SV nok feie for vår egen dør.

Tore Aasheim

1. kandidat for Oppdal SV

