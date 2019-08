Sju innlegg fra sjuendeklassingene på Midtbygda

Meninger

Vi ønsker arbeidstime på skolen

Vi ønsker arbeidstime på skolen! En arbeidstime er en time hvor vi får gjort unna lekser eller uferdig skolearbeid. Du kan altså gjøre så mye lekser du vil. Det er en time som er satt av, for eksempel hver onsdag. Vi vil ha arbeidstime fordi da blir det mindre hektisk i hverdagen. For eksempel hvis du har en fritidsaktivitet som begynner kl 16:00, så ser ettermiddagen din sånn ut:

Skole

Mat

Lekser (rekker ikke gjøre ferdig alt)

Dra på fritidsaktivitet

Dusje

Mat

Så finner du ut at du må gjøre ferdig leksene. Leksene blir derfor mer slarkete gjort og du legger deg senere enn det du egentlig bør. Om vi for arbeidstime, får vi mer energi på skolen, vi er mer uthvilt og vi får også tid til andre ting, som å henge med venner. Lærerne sitter tilgjengelig i klasserommet i disse timene. De kan sitte og planlegge nye timer som de vanligvis gjør etter skoledagen. På denne måten får lærerne også mer fritid.

Hilsen Ylva og Hanna

Ny sykkelvei

Vi ønsker ny sykkelvei for de som bor vest for Midtbygda skole. Sykkelveien fra Oppdal sentrum går mot Vangslia skisenter. Deretter går den utover mot Midtbygda skole , og fortsetter videre til Hinsethveien, men så går den ikke lengre. Dette er et lite problem for de som bor nærme skolen og som likevel må ta buss fordi det ikke er en vei å sykle på. Riksveien er veldig traffikert og ikke trygg å sykle på. Men hvis det blir lagt asfalt fra Hinsethveien til Aalbu, kan alle sykle helt trygt til skolen uten å ta buss. Vi håper kommunen ser dette og endrer på det.

Mvh Iver V. og Trygve

Språk på barneskolen

Oss tykje at barn i Oppdal ska få fler fremmedspråk på barneskolen, fordi da kanj oss kommuniser bæær mæ barn fra ander land. På barneskolen i Oppdal lære oss bare engelsk uttaom norsk. Oss tykje at oss ska få muligheta te å klar å snakk ander fremmedspråk, for da kan kan oss utvekkel oss mer, for oss trur at oss lære bæær når oss æ minder. Språket gjær at oss kan skap vennskap millom forskjellige land. For det første, så æ verden my mer sammenkobla no te dags, sia på internett så spælle oss spæll mæ barn fra ander land, og vi chatter mæ dæm gjænnom internett. For det ander, så kan det bynn noen i vår klasse som æ fra et anna land, og da bør oss kunj snakk ander språk. Oss tykje at språket æ nåå tå det vektiast oss lære på jorda, fordi da kan oss kommuniser mæ kvarander. Oss har nettopp fått ei fin jente i klassen vår. Ho kjæm fra Tyskland, og ho snakke tysk. Derfor klare oss ikke å kommuniser helt mæ ho, men ho hell jo på å lære se norsk. Oss tykje altså at oss ska få flere språk på barneskolen.

Hilsen Mari og Sigrid

Skolemat

Vi ønsker at Midtbygda skole skal få servet mat på skolen. For det første er det mange som glemmer matpakken sin, og da må andre gi bort matpakken sin og kanskje blir ikke alle mette da. For det andre er det ikke alle som har med seg skikkelige matpakker. Det er noen som har med Nugatti... men en skikkelige matpakke er brød med smør og brunost og litt frukt.

Vi ønsker å ha en kantine hvor foreldrene betaler for mat i ett år. Det beste hadde vært om alle hadde fått gratis mat. Så kunne barna få mat fra mathallen. Det hadde også vært hyggelig å sitte med andre klasser i matpausen. Vi i 7.trinn er også leie av tørre brødskiver.

Dette er et forslag til meny:

Mandag: havregrøt

Tirsdag: salat

Onsdag: fisk valgfri

Torsdag: pizza

Fredag: TACO!!!

Slik kunne altså en ukesmeny sett ut.

Hilsen Iver B. og Mari

Hjelp ved sykdom

På helsestasjonen her i Oppdal er det slik at vi blir satt på vent når vi ringer for å få hjelp både når det kan stå om liv eller veiledning ved store kriser. Da har vi kanskje ikke tid til å vente. Vi synes det burde ansettes flere folk til å ta telefonen når vi ringer slik at vi ikke blir satt på vent. Her synes vi kommunen virkelig har et forbedringspunkt.

Hilsen Mikael og Elias

Dyrevelferd i Oppdal

Vi syntes egentlig dyrevelferden her i Oppdal er ganske bra, men de har/gjør ikke alt som trengs for å hjelpe dyr i nød. For eksempel har ikke dyrlegen åpent døgnet rundt, og en hund døde på grunn av dette. Men vi har noen forslag for at ting skal bli bedre.

Hva kan gjøres? For det første kan dyrlegen ha åpent døgnet rundt for dyr som trenger hjelp på midt på natten. For det andre kan de ordne med folk som kan kjøre rundt i bygda til de som trenger hjelp. For det tredje kan det opprettes et eget telefonnummer kun for dyr som lider. Til slutt kan det være et dyrepoliti som drar rundt en gang i måneden for å se at alle har det bra. Dette er forslagene våre til en bedre dyrevelferd.

Hilsen Caitlin og Eirik

Klima

Klimaendringene blir bare større og større, flommer, tørke og ekstremvær bare øker og øker. Men hva kan vi gjøre? De små endringene du gjør, kan hjelpe mye. Du kan sykle eller gå til skolen, eller ta buss i stedet for å bli kjørt. Alt du gjør kan være med å redde jorden vår. Du kan resirkulere, og kjøpe mat fra nærområdet. Så klart er det noen varer som du bare får fra utlandet, men du kan prøve å kjøpe norske epler, kjøtt fra Oppdal og flere råvarer fra Norge. Det kan også hjelpe å kjøpe mindre kukjøtt, det kan redusere mengder kuer som igjen kan hjelpe jorden, siden kuene sin gass er skadelig for planeten vår. Du kan for eksempel bruke gris eller viltkjøtt i stedet for ku i fredagstacoen din. Vi må gjøre noe nå, hvis ikke vil det være for sent å redde planeten vår. Vi kan plukke søppel på skolen uten at noen ber oss om det, eller bare lage en komposthaug, som også vil hjelpe.

Mange bruker også veldig mye penger på klær osv. Men trenger vi egentlig det? Vet dere hvor klærne kommer fra? Mange av klærne du kjøper kommer fra store fabrikker med dårlig arbeidsmiljø, og det verste er at noen av de som jobber der kan være akkurat like gamle som meg og deg. Tenk å begynne å jobbe som en 7-åring! Da kan det være mye bedre å kjøpe klær fra bruktbutikker. Så klart er det lov å unne seg et nytt plagg en gang i blant, men du trenger ikke å hamstre alle klærne du ser og har lyst på.

Etter å ha gått gjennom valgprogrammet i Oppdal er det svært få som har tatt hensyn til dette, og snakket om det offentlig. Vær med å redde naturen, vær med å redde planeten vår!

Hilsen Thea-Sophie og Samah