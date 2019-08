Ei klima- og miljøvennlig fjellbygd

Meninger

Skrevet av Rune Myrhaug, Oppdal Arbeiderparti

30. August varsles det ny streik for klimaet blant elevene i landet. Klimautfordringen er vår tids største utfordring, og målene i Parisavtalen må vi ta ansvar for også i Oppdal. Derfor vil Arbeiderpartiet at hensynet til miljø og klima skal ivaretas i alle beslutninger kommunestyret tar i løpet av en periode.

Kommunestyret vedtok i mai 2019 klima- og energiplan for Oppdal kommune. Den synliggjør hva vi lokalt kan gjøre for å bidra i klimaregnskapet. Noen tiltak vil koste økonomisk, andre i form av at vi må venne oss til andre måter å gjøre ting på.

Mer enn to tredeler av innbyggerne i Oppdal bor mindre enn 5 km fra sentrum. I tillegg til at det er god folkehelse i å sykle eller gå til jobb og skole, er det veldig bra for miljøet. Flere gang- og sykkelveier og flere trafikksikkerhetstiltak må prioriteres for at flere vil la bilen stå. Samtidig er det mange som har lenger vei fra hjemmet som er avhengig av bil. Vi må også ha sentrumsnær heldagsparkering for dem.

Oppdal er nå den største hyttekommunen i Midt-Norge. Naturen og mulighetene for friluftsliv er en viktig faktor for å investere i hytte her. Vi må i fremtiden sørge for at hyttebygging skjer på en arealeffektiv og bærekraftig måte.

I tillegg må vi også ta hensyn til det biologiske mangfoldet og beitenæringen. Det er plass til alle.

Det er i Oppdal sentrum stor aktivitet og utvikling, noe som er utrolig bra. Det blir vår oppgave å passe på at det gjennomføres en miljøvennlig tettstedsutvikling som gir et levende sentrum der det er trivelig og oppholde seg, både for barn og voksne.

Oppdal Arbeiderparti vil at hensynet til miljø og klima ivaretas i alle beslutninger i kommunestyret, slik at kommende generasjoner kan oppleve et godt liv i en fantastisk fjellbygd!

«Oppdals mangfoldige næringsliv - vår styrke inn i framtida» Senterpartiets ordførerkandidat Geir Arild Espnes og listekandidat Arne Braut har mål om å gjøre Oppdal til et enda tydeligere regionssenter.

Velgerne fortjener å få vite hvor partiene egentlig står i Gjevilvassdal-saken Venstre, SV og MDG har et felles standpunkt når det gjelder skiløype kontra brøyting av Gjevilvassvegen.​