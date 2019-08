Eksisterende arbeidsplasser er like viktige som nye arbeidsplasser

Meninger

Svar på innlegg fra Inge Olav og Anne Karin Nyberg.

Når det gjelder trasévalg for fv. 700 har KrF besluttet å gå for nordre alternativ. Av hensyn til næringsliv og mange viktige innspill i saken samt trafikksikkerhet for myke trafikanter. Å ta slike valg er vanskelig, det er mange sider og faktorer som skal tas hensyn til.

Ja, det er riktig at jeg etterlyser nytt næringsliv. Vi trenger flere arbeidsplasser i kommunen. Det stemmer at jeg ikke sier noe om eksisterende arbeidsplasser i innlegget, men det betyr ikke at vi skal nedprioritere eksisterende arbeidsplasser. Det er her trasévalget har innvirkning. Vi har ingen arbeidsplasser å miste.

Det er utrolig viktig at vi fortsatt har gode solide virksomheter i sentrum. Derfor er det gledelig at Berkåk veikro har skapt 25 -30 arbeidsplasser som er viktige bidragsytere til kommunen. Med ny E6-trasé åpner det seg en mulighet for å etablere enda flere arbeidsplasser på nye næringsarealer Det er disse areala vi må få fylt opp. Det er gledelig å høre at 3 av 3 bensinstasjoner har ønske om tomt. Resten av arealet er det også like viktig å få etablering på. Vi må gjøre det attraktivt å få annen næringsvirksomhet til å etablere seg.

Til slutt oppfordringen om at KrF tar et fornuftig valg og tenker på lokale arbeidsplasser og bygdas befolkning. Det valget er tatt. Vår hensikt er å få til mest mulig verdiskaping i kommunen og ta vare på bygdas befolkning.