Hva vil vi i Rennebu Senterparti og jeg som ordførerkandidat

Meninger

Vi har hatt noen år der vi som kommune har måtte ta mange grep for å finne muligheter og stake veien videre for kommunen vår. Det er en jobb som er godt i gang med, men langt fra komme i mål. Vi må fortsette å spare, bygge oss opp samtidig som vi må være i stand til hele tiden å legge til rette for utvikling. Det er utfordrende når vi har minimalt med økonomiske muskler. Vi har mange utfordringer og knappe midler. Prosesser er i gang der mye er på tankestadiet og må realiseres. Ord må bli til handling.

Dagens regjering gir oss lite spillerom og mener tydelig at vi er for små til å ha livets rett fremover. Dette må vi motbevise for å kunne stå selvstendig fremover. Det blir mer og mer fokus på antall innbyggere i kommunene og ikke størrelser eller ressursgrunnlag. Kommunene får bare mer og større oppgaver som gjør det vanskelig med små fagmiljøer som skal imøtekomme nye krav og tilbud.

Siste kommunestyreperiode har vi brukt mye tid og ressurser på kommunereform. Saken ble grundige debattert i kommunestyret, fulgt opp med folkemøter og til slutt folkeavstemning. Det ble avgjort at vi skal fortsette og drifte egen kommune selvstendig. Per i dag så har vi et gyldig flertallsvedtak mot kommunesammenslåing. Jeg har ingen tanker om omkamp for den saken. Men vi må hele tiden forholde oss til realiteten og finne løsninger som gagner innbyggerne. Det blir krevende, men rennbyggen er mangfoldig og har pågangsmot. Denne valgperioden må vi bevise at Rennebu har livets rett. Vi må gjøre kloke valg som fører til utvikling og sikrer oss for fremtiden.

Noen konkrete saker som vi vil satse på:

Næringsområder i hele kommunen. Vi må ha tilrettelagte næringstomter så vi har noe å tilby til private aktører som vil investere hos oss.

Kvalitet i kommunale tjenester. Samarbeide med naboer på felt der det trengs for å sikre kvalitet. Vi har tro på at det er mulig å få til en god samarbeidskultur flerkommunalt.

Helse og omsorg. Her må det tunge investeringer til for å tilfredsstille dagens krav.

Frivilligsentralen skal bestå og utvikles videre. Det er signalisert endring i statlig tilskudd fra 2021. Da skal det omlegges fra fast tilskudd per sentral til tilskudd per innbygger. Det vil bety en kraftig reduksjon for alle kommuner under 5000 innbyggere. Dette vil vi engasjere oss i. Rennebu Frivilligsentral er viktig for kommunen vår.

Landbruk, reindrift og hytteturisme. Legge til rette for optimale forhold som stimulerer til nyskaping og videre drift. Bærekraftig utnyttelse av våre ressurser. Minst mulig fotavtrykk. Det må kjøres bærekraftige pilotprosjekt parallelt med tradisjonell utvikling.

Beitenæring og gjerding mot jernbane og europavei. Vi skal fortsette arbeidet mot en lovendring som stadfester gjerdeplikt og vedlikeholdsansvar.

Skolemat. Vi har bare en offentlig skole i kommunen vår. Det fører til at mange barn har lang skolevei. Her må vi følge opp tidligere vedtak med å sikre kvalitet for å stimulere til bolyst i hele kommunen.

Rennebu Senterparti mener bestemt at vi fremdeles har muligheter og at det er viktig at vi bruker dem rett. Vi ønsker å styre kommunen på en måte som styrker hele Rennebu kommune for fremtiden.

Godt valg!